Un’importante novità arriva dal team di sviluppatori di Google Chrome, che ha rilasciato un aggiornamento che risolve una pericolosa vulnerabilità del popolare browser del colosso di Mountain View.

Ci riferiamo ad una vulnerabilità zero-day di elevata gravità (contrassegnata dalla sigla CVE-2024-4671), che consente agli eventuali aggressori di eseguire codice dannoso sui dispositivi degli utenti finali.

Con questa correzione sono già cinque le volte nel 2024 che Google ha dovuto aggiornare il suo browser per proteggere gli utenti da un exploit dannoso esistente.

Google Chrome risolve un problema relativo alla sicurezza

Con un post sul blog ufficiale il team di Google Chrome ha reso noto di essere stato informato della vulnerabilità in questione da una fonte anonima, aggiungendo che il suo livello di gravità è di 8,8 su 10.

Queste sono le nuove release sul canale stabile di Google Chrome:

versione 124.0.6367.201 per i dispositivi Mac

versione 124.0.6367.202 per i dispositivi Windows

versione 124.0.6367.201 per i dispositivi Linux

Google ha anche reso noto che il canale Extended Stable per Mac e Windows è stato aggiornato alla versione 124.0.6367.201, che sarà disponibile nel corso dei prossimi giorni.

Il colosso statunitense non ha fornito altri dettagli sull’exploit in questione, come ad esempio quali piattaforme sono state prese di mira, chi c’era dietro tale vulnerabilità o quali erano gli obiettivi perseguiti.

Potete trovare il changelog integrale seguendo questo link.

Come procedere all’aggiornamento del browser

Ricordiamo che Google Chrome si aggiorna automaticamente nel momento in cui una nuova versione diventa disponibile.

Gli utenti possono comunque provare a forzare l’aggiornamento o accertarsi di stare usando la versione più recente del browser andando su Impostazioni -> Guida -> Informazioni su Chrome e controllando la versione (potrebbe essere necessario riavviare il browser facendo clic sul relativo pulsante).