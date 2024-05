Nella giornata di oggi, 10 maggio 2024, MediaWorld ha lanciato una nuova promozione con vari prodotti, non tantissimi ma scontati parecchio. Nota come Sottocosto, è in vigore fino al 19 maggio e, in questo articolo vi indichiamo una selezione di dispositivi che vale la pena tenere in considerazione.

Le migliori occasioni del Sottocosto di MediaWorld

Salvo esaurimenti delle scorte, c’è tempo fino a domenica 19 maggio 2024 per approfittare degli sconti del Sottocosto di MediaWorld, un’occasione particolarmente ghiotta per comprare un dispositivo tech, di vario genere considerando la varietà di prodotti in offerta.

Non sono moltissimi gli sconti, ma quelli disponibili non sono affatto male, come ad esempio i quasi 300 euro di sconto per Apple iPhone 15 Pro, in offerta allo stesso prezzo anche su Amazon, che si è adeguata al ribasso di MediaWorld, come spesso accade. Ecco la selezione con le occasioni più interessanti:

A seguire vi lasciamo al link per vedere tutte le offerte del Sottocosto di MediaWorld, promozione che ricordiamo essere in vigore fino a domenica 19 maggio 2024.

In copertina iPhone 15 Pro Max, di cui trovi qui la nostra recensione, anche video

Tutti gli sconti del Sottocosto di MediaWorld

