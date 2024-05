Arriva anche in Italia la più recente novità di Tineco, brand di cui vi abbiamo parlato spesso su queste pagine e leader nel mercato delle tecnologie per le pulizie domestiche. Si chiama Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 ed è una soluzione 5 in 1 per pulire in profondità ogni angolo della casa.

Un unico dispositivo

Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 è la soluzione perfetta per chi non ha tanto spazio in casa e cerca un unico prodotto per le pulizie domestiche. Parliamo di un dispositivo che funziona come un classico aspirapolvere senza fili, con accessori pensati per raggiungere anche i punti più difficili della casa e per aspirare la polvere dai tessuti (divani, poltrone, materassi) e una lavapavimenti, per igienizzare e lavare i pavimenti di casa.

A differenza di altre soluzioni simili, che offrono una gamma limitata di accessori, FLOOR ONE SWITCH S7 offre tre diverse spazzole per la funzione di aspirapolvere: una ZeroTangle, che raccoglie senza problemi peli e capelli dai pavimenti senza che si creino fastidiosi grovigli, una spazzola compatta per la pulizia dei tessuti e delle aree più difficili da raggiungere, e lo spolverino 2-in-1 che consente di arrivare nelle fessure o di raccogliere la polvere dalle superfici dure, come mobili o battiscopa. Grazie alla tecnologia TinecoPureCyclone la polvere viene separata in maniera efficace così da lasciar uscire solo aria pulita.

La funzione di lavaggio dei pavimenti può contare su un flusso d’acqua costante che permette di lavare il pavimento con acqua sempre pulita, mentre il sistema di trazione delle ruote semplifica i movimenti rendendo molto leggero il dispositivo. Con FlashDry migliora anche il ciclo di autopulizia, con un lavaggio di due minuti che elimina tutti i residui di sporco dalla spazzola principale e in cinque minuti, sfruttando aria calda a 70 gradi, la asciuga per evitare la formazione di muffe e la proliferazione di batteri.

Previous Next Fullscreen

Rinnovata, rispetto ai modello precedenti, anche la batteria che offre fino a 40 minuti di utilizzo come lavapavimenti e 65 minuti di funzionamento come aspirapolvere. Non manca iLoop Smart Sensor, la tecnologia proprietaria Tineco che regola la potenza di aspirazione e lavaggio in funzione dello sporco rilevato sul pavimento, contribuendo così a una maggiore efficienza dal punto di vista energetico.