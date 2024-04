Fiido, brand affermato nel campo della micro mobilità elettrica, ha annunciato oggi il lancio di Fiido AIR Carbon Fiber Electric Bike, una bici elettrica destinata alla città che rivoluziona il mercato con numerose funzioni innovative. Da sempre impegnata a rispondere alle esigenze degli utenti, la compagnia ha raccolto la richiesta di un utente che chiedeva una e-bike dal peso contenuto, appena 12 Kg. La sfida è stata raccolta ed è arrivata Fiido AIR, la più leggera tra le e-bike da città.

Design minimalista e leggero

Dopo anni di e-bike pesanti e dal disegno tozzo, ecco arrivare una soluzione esteticamente curata e con una serie di scelte tecnologiche che hanno permesso di contenere il peso a soli 13,75 Kg. La qualità del design è stata premiata con un Red Dot Award 2024, a testimonianza della bontà del lavoro da parte di Fiido e del suo impegno nel campo dell’innovazione tecnologica.

La riduzione del peso è dovuta in gran parte all’utilizzo della fibra di carbonio nei componenti chiave della bici, in particolare il telaio, la forcella anteriore, il manubrio e il supporto della sella. Il risultato è una bici leggera e agile, che garantisce una manovrabilità elevata, ideale quindi per il traffico cittadino dove server un mezzo reattivo.

Prestazioni e controllo al top

La forma a diamante del telaio garantisce una elevata integrità strutturale, aggiungendo allo stesso tempo un tocco di eleganza che di certo non guasta. I cavi sono completamente nascosti all’interno del telaio, contribuendo all’aspetto pulito e alle linee filanti della bici. Fiido ha concentrato le sue attenzioni anche sul manubrio, dalle linee semplici, senza integrare uno schermo, che viene sostituito da Fiido Mate, lo smartwatch da tenere sempre al polso.

Lo smartwatch, così come l’applicazione da installare sul proprio smartphone, può essere utilizzato per bloccare e sbloccare la bici, anche se il metodo più scenografico rimane sempre lo sblocco con l’impronta digitale, attraverso il lettore integrato nel telaio.

L’utente può scegliere fra tre livelli di assistenza alla pedalata così da adattarsi alle esigenze di ogni utente, con una autonomia che raggiunge gli 80 chilometri, una soluzione perfetta per chi vuole utilizzare la bici per recarsi sul posto di lavoro senza dover ricaricare la batteria ogni sera. È inoltre possibile aggiungere una seconda batteria, raddoppiando l’autonomia, scelta ideale per chi vuole usare la bici anche per il proprio tempo libero.

Uno dei pezzi forti di Fiido AIR è il sistema di trasmissione, che abbandona la classica catena con corona anteriore e pacco pignoni posteriore, sostituiti da un sistema con cinghia in carbonio (con rapporto 60T:22T) che garantisce una maggiore efficienza e una ridotta manutenzione. Il produttore non ha tralasciato l’aspetto della sicurezza, utilizzando un impianto frenante idraulico con disco su entrambe le ruote, così da contenere al massimo gli spazi di frenata. Un sensore di coppia permette di avere una reattività senza pari con la certezza di avere sempre il giusto livello di assistenza.

La scheda tecnica

Specifiche tecniche di Fiido AIR Motore Mivice-M070 da 250 watt con 3 livelli di assistenza

Trasmissione con cinghia in carbonio

Freni a disco idraulico Shimano BR-MT410

Velocità massima 25 Km/h

batteria da 208,8 Wh con ricarica i 3 ore

Autonomia di 80 Km

Sensore di coppia Mivice S200

Telaio in fibra di carbonio

Carico massimo 120 Kg

certificazione IP54

dimensioni 1780 x 655 x 1015 millimetri

peso di 13,75 Kg

Prezzi e disponibilità

Fiido AIR è attualmente in preordine al prezzo di 1.799 euro invece di 2.799 euro, con le consegne previste per il mese di agosto. Sono disponibili solo un numero limitato di esemplari a questo prezzo, poi il prezzo salirà progressivamente garantendo sempre degli ottimi risparmi rispetto al prezzo di listino.