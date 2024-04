L’estate è alle porte e sta per arrivare sul mercato Degrii Zima Pro (2024), una versione aggiornata del robot senza fili dedicato alla pulizia delle piscine. Il nuovo robot per piscine non solo erediterà i vantaggi della navigazione radar a ultrasuoni, dell’elevata potenza di aspirazione di 250 W e del controllo intelligente ma sarà anche in grado di eseguire autonomamente una pulizia intelligente e approfondita in piscine di diverse forme e materiali, rimuovendo facilmente alghe, foglie e altri tipi di sporco dal pavimento, dalle pareti o dalla linea d’acqua della piscina.

Sono numerose le novità, a partire da algoritmi software più evoluti, nuove ruote ausiliarie sulla parte inferiore del robot per impedire che finisca per incagliarsi nelle bocchette di ricambio dell’acqua.

Un robot rinnovato

La maggior parte dei normali robot per piscina utilizza la navigazione inerziale per pulire la piscina, con scarsa efficienza, pulizia incompleta e tempi lunghi. Degrii Zima Pro (2024) utilizza la navigazione radar a ultrasuoni: ogni volta che si pulisce, è possibile seguire il percorso di pulizia migliore per pulire a fondo lo sporco sul fondo della piscina, le pareti e la linea dell’acqua e altri punti, con un’elevata efficienza.

Dopo essersi immerso in acqua, Degrii Zima Pro (2024) si muoverà prima lungo la parete della piscina, con il radar a ultrasuoni che valuterà la forma e le dimensioni della piscina, creando una mappa accurata. Una volta completata la mappatura, seguirà il percorso di pulizia “ad arco” per ripulire completamente il fondo della piscina da foglie, alghe e altri detriti, quindi pulirà a fondo le pareti della piscina e qualsiasi sporco ostinato sulla linea di galleggiamento.

A differenza dei modelli di vecchia generazione, la cui potenza di aspirazione è limitata a 120-180W, Degrii Zima Pro (2024) raggiunge 250W, e può rimuovere immediatamente le foglie cadute, le piccole pietre e il fango e la sabbia e altri detriti. Grazie anche ai rulli di gomma migliorati, le lamelle in gomma più lunghe spazzano senza fatica qualsiasi tipo di sporco, convogliandolo nell’apposito raccoglitore all’interno del robot.

Il controllo di Degrii Zima Pro (2024) avviene tramite la companion app da installare sul proprio smartphone e consente di impostare le modalità di pulizia, di monitorare i progressi della pulizia o di eseguire un controllo manuale delle operazioni. Quando la batteria scende sotto il 10% di carica residua, il robot torna sulla parete della piscina per essere recuperato con estrema facilità.

A differenza dei robot cablati, Degrii Zima Pro (2024) adotta un design wireless, che risolve il problema dei cavi di alimentazione, con relativa usura e rischi di danneggiamento. La batteria agli ioni di litio da 10.000 mAh offre un’autonomia massima di 3,5 ore e può pulire un’area di 460 m2 con una sola carica ed è situata in una unità galleggiante collegata al robot da un cavo impermeabile.

Durante le operazioni di pulizia l’acqua viene anche filtrata, vista la presenza all’interno del robot di due filtri ai carboni attivi che rimuovono i cattivi odori e rimuovono (inserendo l’apposito prodotto) eventuali batteri presenti. I filtri possono facilmente essere rimossi e puliti sotto al rubinetto, per una manutenzione decisamente semplice.

Dove acquistarlo: ZI8MA9PRO per applicare uno sconto del 17%. Il codice è valido fino al 9 maggio 2024 Potete acquistare Degrii Zima Pro su Amazon a 899 euro invece di 1.199 euro utilizzando il couponper applicare uno sconto del 17%. Il codice è valido fino al 9 maggio 2024

