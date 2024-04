Oramai le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale hanno preso piede sia nel settore mobile che, più in generale, in quello della tecnologia di consumo e anche Adobe ha già implementato varie feature IA nei suoi prodotti software.

Nelle scorse ore la popolare software house ha annunciato il lancio di una nuova versione di Photoshop che non solo include alcune nuove funzionalità e vari miglioramenti per la modifica delle immagini grazie alle potenzialità garantite dall’intelligenza artificiale ma porta con sé anche il nuovo modello Firefly Image 3 Foundation per la creazione di contenuti da istruzioni di testo (il tutto, ovviamente, supportato dall’IA).

Adobe alza l’asticella dell’intelligenza artificiale su Photoshop

A dire del team di Adobe, grazie a Firefly Image 3 gli utenti avranno la possibilità di creare immagini di qualità decisamente migliore rispetto alla precedente soluzione, con più varietà e dettagli. Inoltre questo sistema dovrebbe anche essere più bravo a capire i comandi impartiti dagli utenti e ad eseguirli.

Firefly Image 3 sarà incluso anche nella versione beta di Adobe Photoshop, che potrà contare su alcuni miglioramenti per quanto riguarda le funzionalità di editing di Generation Fill AI con varie nuove funzioni, come Reference Image (aiuta gli utenti a raggiungere i risultati desiderati sfruttando le immagini selezionate come ispirazione generativa), Text to Image with Generate Image (riduce la distanza tra la pagina vuota e i contenuti), Generate Background (rende più semplice la generazione di contenuti che si fondono perfettamente con le immagini esistenti), Generate Similar (consente di ripetere i contenuti creati) e Enhance Detail (ottimizza le immagini per migliorarne la nitidezza e la chiarezza).

La nuova versione di Adobe Photoshop è già disponibile sui dispositivi desktop in beta ed anche Firefly Image 3 è già disponibile in beta. Gli utenti possono accedere alle nuove versioni sul sito ufficiale e, a seconda del tipo di abbonamento, avranno un determinato quantitativo di contenuti da generare.