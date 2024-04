Sony ha aperto i pre-ordini per i sistemi home audio BRAVIA Theatre, uno speaker indossabile e soundbar. Tutti questi strumenti offrono un ventaglio di opzioni innovative per far immergere gli utenti in un audio cinematografico perfettamente in linea con le immagini e il design dei nuovi televisori BRAVIA.

Cosa offre BRAVIA

La nuova gamma di prodotti BRAVIA non si limita ad enfatizzare il realismo dei contenuti cinematografici. Infatti, grazie all’offerta di suoni e immagini di qualità nettamente superiori, è in grado di replicare l’atmosfera delle grandi sale dei cinema. Sony ha maturato negli ultimi anni una profonda conoscenza del settore cinematografico e, pertanto, ha sviluppato una tecnologia e dei dispositivi pensati per emulare la magia di stare al cinema. Attraverso la messa in comune di TV, soundbar e altre tecnologie home audio, infatti, l’azienda vuole offrire ai clienti un’esperienza cinematografica senza rivali, garantendo così un sistema di home entertainment completo e ad altissime prestazioni.

BRAVIA Theatre è capace di riprodurre l’acustica dei cinema all’interno di un comune soggiorno domestico. Nell’ambiente del cinema, infatti, il pubblico ha l’impressione di essere al centro dell’attenzione grazie all’apposito campo sonoro localizzato, il quale è realizzato grazie ai diversi speaker presenti sul soffitto della sala e sulle pareti intorno. L’esperienza offerta da BRAVIA Theatre ai propri clienti promette di non essere affatto inferiore. A questo proposito, Yoshihiro Ono, Head of Home Entertainment Business Unit di Sony Corporation, ha dichiarato:

Dopo decenni trascorsi al servizio del settore cinematografico non solo come fornitore di attrezzature professionali, ma anche come produttore e distributore di lungometraggi, Sony ha maturato un know-how unico che, unito alla comprovata esperienza nel campo dell’elettronica consumer, ha permesso di creare prodotti pionieristici come i televisori BRAVIA e i dispositivi home audio BRAVIA Theatre.

Quali sono le caratteristiche principali dei dispositivi Sony home audio BRAVIA

Il campo sonoro ampio e calibrato all’interno della stanza è stato realizzato grazie alla tecnologia 360 Spatial Sound Mapping di Sony. Questa nuova tecnologia innovativa permette infatti di generare diversi e molteplici diffusori virtuali ai lati o in alto, dove non sono presenti speaker fisici. In questo modo, l’audio avvolge gli utenti a trecentosessanta gradi, senza la necessità di dover montare speaker sulle pareti o sul soffitto.

Inoltre, con le nuove BRAVIA Theatre Bar 9 e BRAVIA Theatre Bar 8 è necessaria un’unica soundbar per utilizzare la tecnologia 360 Spatial Sound Mapping. In aggiunta, il sistema home theatre BRAVIA Theatre Quad aumenta di grand lunga la portata dell’audio surround grazie alla dotazione di soli 4 speaker dalle piccole dimensioni. È importante specificare che i dispositivi BRAVIA Theatre sono compatibili con la funzionalità Sound Field Optimization, la quale sintonizza ogni speaker in base a come è strutturato l’ambiente circostante.

Il sistema Acoustic Centre Sync permette l’integrazione delle soundbar e degli altri dispositivi audio con la TV, così da far corrispondere esattamente i suoi alle azioni che si susseguono sullo schermo. In questo modo, infatti, l’audio degli altoparlanti della TV si unisce con l’audio emesso dalla soundbar per produrre un unico audio che sembra provenire direttamente dallo schermo del televisore.

L’innovativa tecnologia Voice Zoom 3 dispone della funzionalità di riconoscimento delle voci umane dei personaggi sullo schermo e, grazie a un complesso algoritmo basato sull’intelligenza artificiale, alza o abbassa il volume dell’audio così da far sentire chiaramente tutte le battute dei dialoghi. Le impostazioni di Voice Zoom 3 e degli altri innovativi prodotti BRAVIA Theater possono essere gestiti dall’applicazione BRAVIA Connect, senza necessariamente mostrare la barra del menu nel corso della visione dei film.

I bassi possono diventare ancora più profondi grazie all’aggiunta opzione di un subwoofer o di altri speaker posteriori wireless. I subwoofer SA-SW5 e SA-SW3 sono infatti dotati di un driver da 180 mm con un radiatore passivo da 300W e possono essere installati ovunque, attraverso la connessione wireless. Inoltre, gli speaker posteriori SA-RS5 dispongono di un diffusore rivolto verso l’alto e di una batteria integrata, così da non aver bisogno di una presa elettrica nelle vicinanze.

Gli utenti, infine, possono vivere un’ulteriore esperienza d’ascolto personalizzata grazie al nuovo speaker indossabile di Sony, ovvero il BRAVIA Theatre U, il quale emette una serie di suoni immersivi che dal collo si propagano fin verso le orecchie. Se abbinato ai televisori Sony BRAVIA compatibili con 360 Spatial Sound, crea un audio Dolby Atmos unico e cristallino.