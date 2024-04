La moto guidata dal protagonista Shotaro Kaneda in Akira verrà prodotta da Rapid, un marchio di scooter elettrici supervisionato dalla società tailandese Smartech Motor.

Le prime immagini della “Kaneda elettrica” arrivano dal Bangkok International Motor Show e si chiama K-1988, richiamando il film di animazione diretto da Katsuhiro Otomo e uscito nel medesimo anno.

Caratteristiche dello scooter elettrico Rapid K-1988

La versione odierna dell’iconica moto include un motore da 15 kW che consente di raggiungere una velocità massima di 140 km/h con un’autonomia dichiarata di circa 200 chilometri e grazie alla presa di ricarica di tipo 2, omologata fino a 22 kW, una ricarica completa dovrebbe chiedere un paio di ore.

La moto è dotata anche di ABS e controllo della trazione, caratteristiche che suggeriscono che il prototipo sia destinato a diventare un modello di produzione piuttosto che rimanere un concept.

Tra gli elementi che attirano l’attenzione ci sono un forcellone monobraccio posteriore supportato da un sistema di sospensioni posteriori monoammortizzatore convenzionale e un forcellone monobraccio anteriore in gran parte nascosti da carenature che si estendono fino ai cerchioni.

Sul manubrio e ad altezza ginocchia sono installati due schermi TFT a matrice attiva per offrire maggiore nitidezza, luminosità ed efficienza energetica rispetto a un comune display LCD, mentre il faro anteriore è posto dietro il parabrezza come nel design originale del manga.

Non è previsto spazio per un secondo passeggero e nemmeno per i bagagli, ma se il prezzo sarà abbordabile la K-1988 potrebbe riscuotere un certo successo tra i fan di Akira.