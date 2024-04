È in arrivo un’importante novità per chi desidera sfruttare le potenzialità di Microsoft Copilot: la soluzione del colosso di Redmond basata sull’intelligenza artificiale presto dovrebbe essere in grado di funzionare localmente sui PC.

A renderlo noto è stato lo stesso team di Microsoft, precisando che i computer dovranno essere in grado di soddisfare dei requisiti hardware necessari per consentire agli strumenti di intelligenza artificiale generativa di funzionare senza ricorrere ad Internet.

Microsoft prepara una svolta per Copilot

Sia Microsoft che Intel di recente hanno aumentato i loro sforzi per quelli che sono definiti gli “AI PC“, ossia i computer capaci di supportare pienamente le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Riuscire a rendere le funzionalità IA completamente operanti in locale, senza la necessità di una connessione ad Internet, rappresenta un passo decisivo per la loro diffusione: la gestione locale delle attività, infatti, è di fondamentale importanza sia per la salvaguardia della privacy che per la velocità e l’affidabilità di tali operazioni.

Stando a quanto è stato riportato da Tom’s Hardware, nel corso dell’AI Summit di Intel a Taipei i suoi dirigenti si sono detti certi che presto gli elementi di Microsoft Copilot funzioneranno localmente sui PC (ciò dovrebbe avvenire in particolare su quelli di prossima generazione).

Ciò avverrà man mano che i computer diverranno sempre più potenti e uno dei requisiti potrebbe essere quello di avere NPU capaci di garantire fino a 40 trilioni di operazioni al secondo (TOPS).

Pare che non tutto Copilot funzionerà localmente ma solo una solo una parte delle attività più importanti e Microsoft programma l’introduzione di un apposito tasto fisico sulla tastiera per avviare il suo assistente IA.

In sostanza, nei mesi a venire le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale diverranno sempre più parte integrante dell’esperienza offerta dai dispositivi sia desktop che mobile e quella che è già stata soprannominata da alcuni la “rivoluzione IA” è solo agli inizi.