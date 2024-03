C’è tempo fino al prossimo 2 di aprile per sfruttare gli sconti di Pasqua sullo store AAWireless che garantiscono la possibilità di acquistare a prezzo ridotto l’utilissimo adattatore per utilizzare Android Auto senza fili.

Facile da configurare e da utilizzare, l’adattatore di AAWireless è ora disponibile in sconto, rendendo ancora più conveniente la scelta di questo comodo dispositivo in grado di creare un “ponte wireless” tra il proprio smartphone Android e il sistema di infotainment dell’auto che, pur supportando Android Auto, non include la possibilità di realizzare un collegamento wireless con lo smartphone.

AAWireless lancia gli sconti di Pasqua: è l’occasione per acquistare l’adattatore per Android Auto

La promozione è molto semplice: sullo store di AAWireless sono in corso gli sconti di Pasqua, che saranno attivi fino al prossimo 2 di aprile. Si tratta, quindi, dell’occasione giusta per poter acquistare l’adattatore wireless per Android Auto di AAWireless beneficiando di uno sconto rispetto al prezzo standard. Attualmente, infatti, l’adattatore è disponibile al prezzo ridotto di 59,49 euro.

Tale dispositivo sfrutta il Bluetooth per connettersi allo smartphone e si collega all’infotainment dell’auto tramite la porta USB. Si tratta di un sistema plug & play, facile da configurare e da utilizzare. Il collegamento tra l’adattatore e lo smartphone è automatico e consente all’utente di poter sfruttare Android Auto con semplicità, senza dover, ogni volta, collegare lo smartphone via cavo all’auto. Tramite l’app per smartphone, inoltre, AAWireless può aggiornare il firmware del adattatore, migliorandone le prestazioni e le funzionalità.

Per accedere alla promozione basta premere sul link qui di sotto. Sull’adattatore è disponibile una garanzia di 2 anni. Come detto, inoltre, la promozione in corso terminerà il 2 aprile.

Acquista l’adattatore per Android Auto di AAWireless

Per maggiori dettagli sul funzionamento dell’adattatore di AAWireless è possibile leggere la nostra recensione oppure dare un’occhiata alla video recensione qui di seguito.

Leggi anche: Rendete Android Auto wireless con AAWireless, in ottima offerta per pochi giorni