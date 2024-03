L’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per iOS anticipa nuovi controlli per la privacy

Nelle scorse ore, il team di WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento beta per iOS tramite il TestFlight beta Program, portando l’applicazione alla versione 24.6.10.74 e anticipando la futura introduzione di un nuovo controllo per la privacy che entra in gioco in relazione alla possibilità che altri utenti utilizzino il vostro avatar negli sticker. La novità in discorso è in fase di sviluppo e verrà introdotta con un futuro aggiornamento dell’app, ma ciò non ci impedisce di scoprirla in anteprima.

Prima di entrare nel merito delle novità di questo nuovo aggiornamento, vi ricordiamo che per le notizie relative a WhatsApp per Android, potete fare riferimento alla nostra pagina disponibile a questo link; per tutte quelle riguardanti l’app per iOS e Desktop, vi basterà invece cliccare su questo link.

WhatsApp Beta per iOS: le novità dell’aggiornamento 24.6.10.74

Come spesso accade, la novità in sviluppo scovata nell’ultima versione di WhatsApp Beta per iOS non è un inedito assoluto: della stessa si era già parlato nei mesi scorsi, in seguito al rilascio dell’aggiornamento WhatsApp Beta 2.23.25.20 per Android.

Nella fattispecie, si era parlato di una nuova funzione che consente agli utenti di controllare chi possa o meno utilizzare l’altrui avatar negli sticker dell’app: questa funzione chiama in causa la privacy degli utenti, garantendo loro un maggiore controllo sulla propria identità digitale. Ebbene, dall’aggiornamento 24.6.10.74 si apprende che il team di WhatsApp ne sta valutando l’introduzione anche nell’app per dispositivi iOS.

Come potete vedere dallo screenshot riportato, WhatsApp prevede di offrire tre opzioni tra cui scegliere — I miei contatti, Contatti selezionati e Nessuno — per ampliare o restringere la cerchia degli utenti autorizzati ad usare le fattezze del vostro avatar nei propri sticker. La reciproca concessione di questo permesso da parte di due utenti renderà possibile la condivisione degli sticker in questione nella conversazione intercorrente tra loro.

Come aggiornare WhatsApp Beta per iOS

Giunti alle battute finali, ci tocca venire alla solita nota dolente: come detto, la novità descritta è ancora in fase di sviluppo e non è ancora disponibile, ad ogni modo il programma beta dedicato è al completo. Per la pagina dedicata, potete fare riferimento a questo link; la versione più recente di WhatsApp per iOS, invece, è scaricabile dall’App Store di Apple tramite questo link.