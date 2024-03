La primavera è ormai arrivata e questo vuol dire che sta arrivando uno dei momenti più piacevoli per girare in bici, in città, in ciclabile ma soprattutto fuoristrada. Con l’occasione vi segnaliamo infatti un’offerta di Gogobest particolarmente allettante che vi permette di acquistare a buon prezzo una bici elettrica pieghevole adatta alla maggior parte dei percorsi. Si chiama Bezior XF200 e, grazie a un motore da ben 1000 W, e a una batteria che le consente di percorrere fino a 130 km con una singola ricarica, è un mezzo piuttosto interessante da usare in città, ma anche in off-road. Ma scopriamola meglio nei dettagli.

Bezior XF200, una fatbike elettrica pieghevole ed economica

Bezior XF200 è una mountain bike elettrica pieghevole con telaio in alluminio che ospita una forcella anteriore e una sospensione posteriore, entrambe a olio, un binomio che la rende adatta anche al fuoristrada, grazie anche alle gomme fat da 4 pollici montate su dei cerchi da 20 pollici. Il disegno di queste ultime non è particolarmente aggressivo, il che rende questa bici adatta anche alla città e all’asfalto, fornendo una buona scorrevolezza.

Per quanto riguarda l’impianto frenante, troviamo dei freni a disco anteriori e posteriori con impianto idraulico, l’ideale per garantire ottime prestazioni anche nelle fasi più concitate e nelle discese più lunghe. Il cambio è invece un sistema Shimano monocorona a 7 rapporti.

Ma veniamo al nocciolo di questa fatbike elettrica parlando del motore: si tratta di un brushless installato sul mozzo posteriore con una potenza di 1.000 W che consente alla bici di raggiungere la velocità di 25 km/h in appena 4,9 secondi (la velocità massima è di 40 km/h) e di supportare il ciclista fino a pendenze estreme di 35°.

A supporto c’è poi una batteria da 48 V e 15 AH ad alta capacità, che promette percorrenze fino a 130 km con una singola ricarica, che scendono a 50 km in modalità solo elettrica (cioè usando l’acceleratore che le permette di muoversi senza la forza impressa attraverso la pedalata). Per quanto riguarda invece i tempi di ricarica, servono circa 6 – 7 ore.

Fra le altre cose da segnalare di Bezior XF200, c’è la resistenza agli schizzi d’acqua e alla polvere con certificazione IP65, la possibilità di trasportarla con facilità grazie al telaio pieghevole e il display smart di tipo LCD che integra vari dati importanti, fra cui la potenza espressa, la velocità, l’autonomia residua e altro ancora.

Per il resto, segnaliamo le dimensioni di 177 x 120 x 100 cm (da chiusa misura 100 x 80 x 50 cm) il peso di 27 kg, e la possibilità di supportare conducenti che pesano fino a 200 kg.

Bezior XF200 in offerta da Gogobest

Gogobest, uno dei più importanti negozi online specializzati nella vendita di e-bike, che spedisce gratuitamente direttamente dall’Europa, il che è un bene per le modalità e i tempi necessari per effettuare la spedizione, propone questa Bezior XF200 in offerta a un ottimo prezzo.

Oltre allo sconto di ben 670 euro, che porta il prezzo di listino di 1.899,99 euro ad appena 1.229,99 euro, grazie al codice coupon NAE9YY8 si risparmiano ulteriori 150 euro. Il prezzo finale di questa mountain bike elettrica pieghevole ammonta quindi a 1.079,99 euro, prezzo che, come anticipato, include le spese di spedizione (sono necessari dai 2 ai 6 giorni per la consegna).

Link per acquistare l’e-bike Bezior XF200 in offerta a 1.079 euro su Gogobest

Link alle promozioni settimanali di Gogobest

