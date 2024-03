PEUGEOT E-5008 è un nuovo SUV completamente elettrico che garantisce uno spazio a bordo pensato per 7 passeggeri e dispone di un’autonomia elettrica fino a 660 km. Nel caso in cui la ricarica avvenga tramite corrente continua, l’automobile può recuperare 100 km di autonomia in soli dieci minuti. Gli interni accoglienti, le prestazioni elettriche efficienti e il design innovativo sono le tre principali caratteristiche che contraddistinguono questo nuovo modello di auto.

La nuova automobile PEUGEOT è disponibile nell’allestimento Allure e GT, con tre pacchetti opzionali e tre motori elettrici (210 CV, 230 CV e 320 CV) insieme a due motori elettrificati, ibrido 48V (136 CV) e ibrido Plug-In (195 CV). Il nuovo PEUGEOT E-5008 sarà disponibile all’acquisto a partire dall’autunno 2024.

Quali sono le novità di PEUGEOT E-5008

Il design forte e dinamico che offre il nuovo PEUGEOT E-5008 si traduce nelle sue dimensioni generose. L’automobile si estende per 4,79 m di lunghezza, 1,89 m di larghezza e 1,69 m di altezza. In merito ai fari, E-5008 GT dispone di serie della tecnologia innovativa Pixel LED di PEUGEOT. In questo modo, infatti, i fari si adattano in maniera automatica alle condizioni del traffico, evitando di abbagliare gli altri conducenti su strada. Lo stile moderno e le grandi prestazioni aerodinamiche del nuovo modello PEUGEOT si traducono anche nei cerchi da 19’’ e 20’’ che, con il loro design geometrico, riportano al centro il nuovo simbolo PEUGEOT. All’interno dell’automobile, invece, il grande elemento di novità è rappresentato dallo schermo sospeso PEUGEOT Panoramic i-Cockpit® da 21’’.

Le versioni dell’auto a due ruote motrici garantiscono una potenza di 157 kW o 170 kW. Altrimenti, la versione a 2 motori e 4 ruote motrici permette il raggiungimento di una potenza di 237 kW (157 Kw anteriormente e 80 Kw posteriormente). La batteria da 400 V di NMC (nichel, manganese e cobalto) è localizzata sotto il pavimento e fornisce energia al motore elettrico per la trazione.

PEUGEOT E-5008 è disponibile in sei colori diversi: Ingaro Blue, Obsession Blue, Pearl Black, Titanium Grey, Artense Grey, Okenite White. Le colorazioni della carrozzeria, unite alla raffinatezza degli interni, danno origine a un innovativo ambiente tecnologico di alta qualità. Gli interni sono inoltre caratterizzati da un’illuminazione LED personalizzabile e disponibile in 8 colori diversi, che si estende sulle portiere anteriori, posteriori e su tutta la plancia dell’auto.

Il display widescreen 21’’ è leggermente curvo verso chi guida, nonostante sia perfettamente agibile anche dal passeggero anteriore. Sopra il volante, il display mostra tutte le informazioni relative alla guida (velocità, flusso di energia…), mentre al centro del cruscotto lo schermo touch controlla la navigazione, l’aria condizionata, i sistemi di connettività e così via.

Le novità riguardano anche i comandi sul volante compatto. Innanzitutto, si attivano soltanto quando il conducente preme su di esso le proprie dita, così da scongiurare eventuali attivazioni per errore. Inoltre, la funzione di riscaldamento del voltante è di serie su PEUGEOT E-5008 GT. PEUGEOT Panoramic i-Cockpit® ha introdotto due nuove leve di comando situate dietro al volante e altre due leve dedicate alla frenata rigenerativa. Nel punto centrale della plancia, in aggiunta, sono disponibili gli i-Toggle, ovvero dei pulsanti digitali personalizzabili che consentono un rapido accesso alle dieci funzioni preferite dell’utente (chiamare un contatto, impostare la temperatura preferita dell’aria condizionata e del riscaldamento e così via).

Il modello Allure è dotato di serie della funzione PEUGEOT i-Connect®, oltre a offrire una connettività completa attraverso il sistema di supporto per Apple CarPlay o Android Auto. La versione PEUGEOT i-Connect® Advanced, inoltre, è dotata di una navigazione connessa a TomTom con la funzione di pianificazione viaggi. Inoltre, il riconoscimento vocale “OK PEUGEOT” permette l’accesso alle funzioni di telefono, riscaldamento, climatizzazione e infotainment. Tale comando è capace di distinguere la voce del conducente rispetto a quella dei passeggeri. La funzione di AI, in aggiunta, rappresenta un supporto essenziale per fornire un’interazione completa tra le persone all’interno dell’auto e l’auto stessa.

La funzione per smartphone MyPEUGEOT consente agli utenti di aprire e chiudere le portiere a distanza; consultare, avviare e programmare eventualmente la carica della batteria; geolocalizzare il veicolo; programmare e avviare il precondizionamento termico.

Perché il nuovo PEUGEOT E-5008 è facile da guidare

Per merito della struttura del telaio, il nuovo modello di auto PEUGEOT, oltre a essere efficiente su tutte le strade, è particolarmente agile nelle vie delle città. È inoltre dotato di una telecamera posteriore, che permette al conducente di visualizzare due angolazioni (vista a volo d’uccello o vista posteriore). PEUGEOT E-5008, inoltre, può essere equipaggiato su richiesta con il sistema PEUGEOT VisioPark 360°. In questo modo, il conducente può visualizzare a 360° l’ambiente intorno alla macchina, grazie a quattro telecamere posizionate vicine alle ruote anteriori e posteriori e ad altri 12 sensori collocati intorno alla struttura dell’auto.

Tramite il sistema Drive Assist Plus 2.0, PEUGEOT E-5008 supporta la guida sfruttando tutti i sensori dell’auto e le informazioni fornite dal sistema di navigazione. In particolare, il sistema Adaptive cruise control con funzione stop & go permette al guidatore di mantenere la posizione di corsia. Altre funzioni importanti sono senza dubbio il cambio corsia semiautomatico e la raccomandazione anticipata della velocità.

Come sono gli interni della nuova automobile

PEUGEOT E-5008 mette a disposizione un ampio spazio interno per tutti i passeggeri. Oltre ad essere dotata di una comoda e reclinabile seconda fila di sedili, l’accesso ai sedili della terza fila appare essere molto comodo grazie al sistema Easy Access. I sedili anteriori sono stati realizzati tramite una combinazione di effetto pelle e tessuto su Allure e effetto pelle e alcantara su GT, offrendo grande comfort per i passeggeri.

Inoltre, il pavimento del bagagliaio può essere non solo sollevato, ma anche riposto in modo verticale dietro ai sedili. In questo modo è possibile liberare ulteriore spazio in profondità per riporre verticalmente qualsiasi tipo di valigia e bagaglio a mano. L’ampio tetto panoramico dell’automobile, in aggiunta, contribuisce a rendere molto luminoso l’intero abitacolo interno. La grande particolarità della struttura sta nel fatto che la sua parte anteriore può essere aperta (caratteristica non comune in un automobile elettrica). Un’altra particolare innovazione consiste del monitoraggio costante della qualità dell’aria, grazie all’Air Quality System.