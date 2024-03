Le batterie allo stato solido senza anodo e senza compressione potrebbero essere la prossima grande novità tecnologica, poiché ION Storage Systems ha appena raggiunto un traguardo significativo con le sue esclusive batterie SSB.

Le batterie dell’azienda statunitense hanno raggiunto e superato con successo 125 cicli con un degrado della capacità inferiore al 5% delle prestazioni, il che lascia ben sperare per un potenziale di 1.000 cicli e oltre nelle implementazioni future.

Ricky Hanna, CEO di ION Storage Systems, ha dichiarato che fin dal primo giorno l’obiettivo della società è stato quello di creare una batteria a stato solido avanzata in grado di offrire un’alternativa più potente, affidabile e più sicura prodotta su larga scala, aggiungendo che il risultato raggiunto rappresenta un passo fondamentale verso quel traguardo.

Le batterie allo stato solido potrebbero diventare uno standard?

Le batterie allo stato solido sono un tema caldo perché promettono un’alternativa potenzialmente più sicura e robusta rispetto alle batterie agli ioni di litio.

Le batterie SSB di ION si distinguono perché abbandonano i materiali anodici convenzionali come la grafite per un’esclusiva struttura ceramica 3D, una soluzione che rende le batterie più sicure, in quanto non necessitano di tanti dispositivi di protezione o raffreddamento, oltre che più facili ed economiche da produrre su larga scala.

Nel settembre 2023, dopo un programma pilota concluso con successo, ION ha annunciato un accordo pluriennale con il colosso multinazionale Saint-Gobain Ceramics per la fornitura di polvere ceramica per espandersi in più mercati, compresi quello dei veicoli elettrici e dello stoccaggio di energia a lungo termine.

