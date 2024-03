Nikon ha annunciato nelle scorse ore di aver iniziato l’acquisizione di RED, compagnia conosciuta per le sue fotocamere dedicate alla cinematografia digitale. I dettagli dell’operazione non sono ancora stati resi noti, così come le tempistiche, ma Nikon ha affermato che RED diventerà una sussidiaria della compagnia giapponese, che possederà il 100% della compagnia fondata nel 2005 da James Jannard.

Espansione per Nikon

Con questa acquisizione Nikon spera di espandere il proprio business, andando a operare nel mercato della cinematografia digitale, sfruttando il know-how di RED, tra cui una tecnologia proprietaria per la compressione dell’immagine. Negli ultimi anni i prodotti RED sono stati utilizzati per girare moltissimi film che hanno avuto grande successo al botteghino, come ad esempio Guardiani della Galassia Vol. 3 e Capitan Marvel, ma anche per realizzare documentari come Planet Earth II e numerosi show televisivi.

In passato RED aveva tentato l’avventura nel mercato della telefonia mobile, lanciando RED Hydrogen One dopo una lunga serie di vicissitudini. Lo smartphone, dotato di schermo olografico e un sistema modulare per aggiungere accessori, si è rivelato però un colossale fiasco ed è stato abbandonato un anno dopo il lancio.

In tempi più recenti RED aveva citato in tribunale Nikon per una presunta infrazione al brevetto sulla compressione video, che il colosso giapponese avrebbe utilizzato per la sua fotocamera Nikon Z9. In seguito ad alcune verifiche relative alla legittimità dei brevetti reclamati da RED la causa è stata archiviata nell’aprile del 2023.

Nessuna delle due controparti ha reso note le cifre relative all’intera operazione, e non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle tempistiche e modalità dell’acquisizione né sul futuro delle risorse umane attualmente impiegate in RED.