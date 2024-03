MediaWorld lancia Tech is Wow, la nuova promozione del mese con tanti sconti

Dopo Unieuro, anche MediaWorld ha presentato il nuovo volantino del mese di marzo, Tech is Wow. Si tratta di una campagna promozionale valida per tutti, ricca di prodotti di vario genere in offerta. In questo articolo, oltre ad alcune informazioni utili, vi riportiamo una selezione di prodotti in offerta che vale la pena considerare.

Le migliori offerte della promozione Tech is Wow di MediaWorld

La promozione Tech is Wow di MediaWorld è in vigore fino al 13 marzo 2024, data entro la quale è possibile approfittare di diversi sconti interessanti su smartphone, notebook, dispositivi smart home, smart TV, cuffie e smartwatch, fra le altre cose. Scopriamo insieme le offerte migliori divise per categorie.

iPhone, iPad e smartwatch in offerta

Notebook e periferiche PC in offerta

Smart TV, cuffie e altro

Questi erano solo alcuni dei prodotti in offerta su MediaWorld con la promozione “Tech is Wow”, campagna promozionale che ricordiamo essere valida fino al 13 marzo, e di cui trovate tutti gli sconti e le informazioni da sapere nel link che segue.

Tutti i prodotti scontati su MediaWorld con la promo “Tech is Wow”

Leggi anche: i migliori notebook di questo mese, la nostra selezione aggiornata e tutte le nostre guide agli acquisti