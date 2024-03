La città di New York ha aperto la sua prima stazione di ricarica pubblica per consentire a chi effettua consegne con una bici elettrica di ricaricare in sicurezza il suo veicolo. L’iniziativa è parte di un programma volto a prevenire gli incendi mortali causati dalle batterie agli ioni di litio che hanno causato 18 morti e 150 feriti nel 2023.

Le batterie per bici elettriche di scarsa qualità sono state implicate in numerosi incendi mortali causati da pratiche di ricarica non sicure, soprattutto negli appartamenti newyorkesi dove convivono più addetti alle consegne in bici a causa dell’elevato costo degli affitti e della vita.

La città di New York testa le stazioni di ricarica pubbliche per evitare incendi negli appartamenti

Le stazioni di ricarica pubbliche sono dotate di sistemi di batterie sostituibili e rack di ricarica con chiusura di sicurezza, inoltre sono state esaminate dai vigili del fuoco della città di New York durante lo sviluppo e l’installazione.

La prima stazione di ricarica è stata aperta a Cooper Square nell’East Village e sarà utilizzabile gratuitamente da 100 addetti alle consegne, ma nelle prossime settimane l’amministrazione prevede di aprire altre quattro stazioni tra Brooklyn e Manhattan.

