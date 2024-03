Torna la SUPER PROMO di Sky. Da oggi e fino al prossimo 20 di marzo è possibile attivare il bundle comprendente Sky TV, Sky Cinema, Netflix e Paramount Plus con un prezzo scontato di 19,90 euro al mese. Si tratta dell’occasione giusta per accedere all’offerta di intrattenimento più ricca sul mercato con una spesa davvero contenuta. Vediamo i dettagli completi in merito.

Nuova super promo di Sky: ecco l’offerta

La promozione in corso include:

Sky TV con tutto l’intrattenimento di Sky

con tutto l’intrattenimento di Sky Cinema con accesso completo a i canali e ai contenuti on demand legati al mondo del cinema; il pacchetto include l’accesso completo anche a Paramount Plus

con accesso completo a i canali e ai contenuti on demand legati al mondo del cinema; il pacchetto include l’accesso completo anche a Netflix con piano Base senza pubblicità ; è possibile scegliere Netflix Standard con 4 euro in più oppure Netflix Premium con 8 euro in più

; è possibile scegliere con 4 euro in più oppure con 8 euro in più Sky Go per l’accesso ai contenuti dell’abbonamento Sky da smartphone, tablet e computer

L’offerta in questione prevede un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi, senza alcun vincolo di permanenza quando terminerà la promozione. Questo vuol dire che, dopo 18 mesi, è possibile scegliere di passare a un altro abbonamento in offerta, più conveniente, oppure, semplicemente, disattivare l’abbonamento Sky, senza costi e senza dover pagare un canone più alto.

La nuova promozione prevede un costo iniziale di 19 euro, in caso di attivazione con Sky Q via Internet. Scegliendo Sky Q via satellite, invece, la spesa iniziale è di 99 euro. C’è tempo fino al prossimo 20 di marzo per completare l’attivazione della promozione. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

>> Attiva qui la SUPER PROMO di Sky <<

