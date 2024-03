A partire da oggi, 1° marzo, la gamma di proiettori XGIMI, marchio di riferimento del settore dei proiettori, è acquistabile a prezzo scontato, con un aggiornamento dei listini che rendere i prodotti dell’azienda ancora più accessibili. Le offerte sono disponibili direttamente su Amazon. Vediamo quali sono i modelli XGIMI da acquistare a prezzo ridotto.

Tutte le offerte per i proiettori XGIMI

La nuova ondata di offerte per la gamma XGIMI riguarda quattro diversi prodotti, compresi due modelli della gamma HORIZON, che comprende i proiettori di fascia alta del brand, vero e proprio punto di riferimento del mercato. I prodotti acquistabili in sconto sono HORIZON Pro, HORIZON e i modelli portatili Halo+ e MoGo 2 Pro. Gli sconti vanno da 130 euro a un massimo di 400 euro.

Per accedere alle offerte è possibile fare riferimento ad Amazon, dove XGIMI vende direttamente i suoi prodotti (tutti venduti da XGIMI Direct e spediti da Amazon). I link da utilizzare sono i seguenti. Per ottenere lo sconto è sufficiente applicare il coupon che vedete in pagina. Il prezzo sarà scalato in automatico una volta aggiunto il proiettore desiderato al carrello. Da notare che i coupon disponibili si sommano agli sconti già in corso.

Ecco i link alle offerte:

I coupon sconto sono validi fino al prossimo 3 marzo o fino a esaurimento delle scorte disponibili. Lo sconto potrebbe comunque essere confermato successivamente visto che XGIMI parla di nuovi prezzi di listino per la sua gamma di XGIMI. Se state leggendo quest’articolo dopo il 3 marzo, quindi, il consiglio e di dare ugualmente un’occhiata ai link in quanto la promo potrebbe continuare.

Tex Yang, Vicepresidente della Global Business Unit, ha così annunciato la partenza della nuova promo “Noi di XGIMI ci impegniamo a offrire al mercato europeo prodotti diversi, pensati sia per una dimensione domestica che per essere trasportati facilmente ovunque. Ci auguriamo che il nuovo listino prezzi consenta a un pubblico più ampio di godere della magia di un dispositivo XGIMI“.

Per tutti gli aggiornamenti sulle offerte del giorno potete seguire il nostro canale Telegram Offerte.Tech. Per chi non usa Telegram, inoltre, è disponibile il canale WhatsApp Offerte.Tech.