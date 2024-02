Torna il No IVA di MediaWorld, con tanti sconti accessibili solo con l’app

Nelle scorse ore, MediaWorld è tornata a proporre una delle sue promozioni più attese e interessanti, valida solo per poche ore. Nota come “No IVA“, si tratta di una campagna promozionale che sconta l’IVA su una vasta selezione di prodotti tech, sconti pari al 18,04% accessibili solo tramite l’app MediaWorld per dispositivi Android e iOS, solo per i possessori della carta MediaWorld CLUB. Qui sotto, tutti i dettagli da sapere per approfittarne.

Come approfittare degli sconti del No IVA di MediaWorld

Si tratta di una promozione valida fino alle ore 23:59 di venerdì 1° marzo, accessibile solo tramite l’app MediaWorld per Android e iOS e per gli iscritti al MediaWorld CLUB. Quindi basta accedere o scaricare l’applicazione dal Google Play Store o dall’App Store e iscriversi al citato programma di fedeltà dell’azienda, se non si è già iscritti. L’iscrizione è gratuita, come la richiesta della relativa carta MediaWorld CLUB, richiedibile direttamente dal sito web del negozio cliccando qui. Per maggiori informazioni sul programma in questione, potete far riferimento sulla pagina web dedicata, in cui trovare tutti i dettagli, il funzionamento e i premi a cui si ha accesso.

Ciò detto, per approfittare della promozione No IVA di MediaWorld, basta selezionare i prodotti compatibili dall’app (evidenziati dal badge NO IVA SOLO SU APP CON MW CLUB) e assicurarsi di aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali legate al programma MediaWorld CLUB. I prezzi scontati dei prodotti saranno visibili direttamente nel carrello.

Vi lasciamo con una selezione di smartphone Android scontati, che ricordiamo essere in vigore fino al 1° marzo, e con il link a tutte le offerte di MediaWorld; mentre per scaricare l’app potete fare riferimento sui link diretti che seguono, per Android e per iOS.

