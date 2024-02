WhatsApp Beta per iOS anticipa delle novità utili per canali e account

Nelle scorse ore, il team di WhatsApp ha rilasciato dei nuovi aggiornamenti beta per iOS tramite il TestFlight beta Program, portando l’applicazione alla versione 24.4.10.74 — 2.24.4.73 nelle Impostazioni dell’applicazione, la build di TestFlight è la 24.4.10 (568601007). Se vi state interrogando sulle novità introdotte da questa nuova versione dell’app, ebbene sappiate che alcuni beta tester hanno già ricevuto la nuova funzione per la creazione automatica di un rapporto per account e canali e anche la nuova opzione per disattivare le reazioni all’interno dei canali.

WhatsApp Beta 24.4.10.74 per iOS: le novità dell’aggiornamento

A dirla tutta, sebbene la build più recente sia la 24.4.10.74, la prima delle novità in discorso era già emersa dall’analisi della precedente versione WhatsApp Beta 24.4.10.73 per iOS. Senza ulteriori indugi, andiamo dunque a scoprire le ultime gradite aggiunte della nota app di instant messaging.

Nel nostro articolo dedicato a WhatsApp beta per Android 2.24.4.20 vi avevamo parlato dell’avvenuto rilascio di una nuova funzione consistente nella creazione automatica di un rapporto di account e canali. Ebbene, la stessa funzione è arrivata anche sull’app per dispositivi iOS e anche in questo caso è attivabile nelle Impostazioni relative all’Account, entrando in Richiedi info account e procedendo ad attivare l’apposito toggle Crea rapporto automaticamente. Come si può facilmente intuire, la funzione offre accesso ad un rapporto mensile con dettagli sull’attività dell’account e di eventuali canali; ciò elimina la necessità di effettuare ogni volta richieste manuali e soprattutto promette di azzerare i tempi di attesa. Inoltre, la regolarità dei rapporti generati consente una gestione più attenta delle attività dell’account.

Passando oltre, vediamo adesso una funzionalità che in WhatsApp Beta per Android era già stata avvistata a partire dalla build 2.24.4.17: la disattivazione delle reazioni nei canali. Come potete vedere dallo screenshot seguente, alcuni beta tester dell’app per iOS possono sfruttare questa nuova opzione, che — ove i proprietari dei canali lo ritengano opportuno — consente di ridare centralità ai contenuti, limitando le possibilità di interazione ma anche eventuali fraintendimenti da parte degli utenti.

Come aggiornare WhatsApp Beta per iOS

Giunti alle battute finali, ci tocca venire alla solita nota dolente: le novità descritte sono disponibili — e per giunta in misura limitata — solo nel canale Beta di WhatsApp per iOS, tuttavia il programma beta dedicato è al completo. Per la pagina dedicata potete fare riferimento a questo link. La versione più recente di WhatsApp per iOS, invece, è scaricabile dall’App Store tramite questo link.