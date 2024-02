Carrefour lancia una nuova offerta per incentivare la spesa online, grazie ad un codice sconto (coupon). Con questa promozione esclusiva per la spesa online i clienti potranno godere di sconti speciali in base al totale speso, dando un’opportunità di risparmio in più in questo momento in cui la spesa rende sempre meno a causa dell’inflazione e per rendere così gli acquisti ancora più convenienti.

Grazie a questo codice sconto, valido fino al 26 febbraio 2024, i clienti Carrefour online possono ottenere sconti tra 10 e 25 euro, validi sia che si tratti di generi alimentari, prodotti per la casa o prodotti di altro genere e possono essere ottenuti con il coupon indicato più in basso in questo articolo per spese a partire da 80 euro.

Carrefour offre una vasta gamma di prodotti di qualità che svaria dai marchi più famosi alle linee dedicate Carrefour anche Biologiche. Si va dal reparto fresco con frutta e verdura di stagione al reparto alimenti confezionati, dai prodotti per la cura della casa a quelli per l’igiene personale, il sito copre tutte le necessità di spesa quotidiana e occasionale. Sono disponibili prodotti scontati e in promozione, che di solito sono validi anche per l’utilizzo di coupon sconto come quello odierno.

Come funziona il Codice Sconto Carrefour

Per utilizzare il codice sconto Carrefour è necessario registrarsi sul sito per la spesa online, e iniziare ad aggiungere i prodotti desiderati nel carrello. L’importo della spesa dovrà essere di almeno 80 euro per poter usufruire di uno sconto di 10 euro, sconto che potrà salire fino a 25 euro in caso la spesa raggiunga un totale di 160 euro.

Durante la procedura di acquisto online su Carrefour, i clienti avranno la possibilità di inserire il codice sconto nella sezione apposita del carrello e, una volta applicato, il sistema calcolerà automaticamente gli sconti in base al totale della spesa. Un modo veloce e intuitivo per godere di risparmi extra sulle tue selezioni preferite.

Sconti Carrefour variabili in base al totale della spesa

La particolarità di questa promozione risiede nella sua flessibilità. Gli sconti offerti dal coupon sono variabili in base all’ammontare totale della spesa. Questo significa che più si spende, maggiori saranno gli sconti ottenuti. Un incentivo perfetto per coloro che vogliono risparmiare mentre fanno la spesa per le festività.

L’iniziativa è cumulabile con le altre promozioni in corso, ma per il raggiungimento degli 80 euro non concorrono i prodotti di alcune specifiche categorie: tra queste latte per l’infanzia, buoni regalo, giornali e riviste, lotterie, ricariche, carburante, sacchetti e borse spesa, ottica, parafarmacia, biglietteria, servizi online e offline e bollette. Gli sconti previsti sono:

Sconto di 10 euro su 80 euro di spesa online Carrefour

Sconto di 15 euro su 120 euro di spesa online Carrefour

Sconto di 25 euro su 160 euro di spesa online Carrefour

Come usare il codice sconto Carrefour

Pertanto, come avrete capito, per poter sfruttare il coupon dovete semplicemente registrarvi su Carrefour e fare la spesa online superando l’importo di 80 euro. Per ottenere lo sconto ricordatevi di inserire il codice sconto “CRFWOW” prima di procedere al pagamento. Se siete interessati potete procedere attraverso il link qui di seguito.

Se siete soliti fare la spesa online, o magari volete semplicemente provare il servizio messo a disposizione da, questo potrebbe essere il momento giusto perché la nota catena di supermercati vi mette a disposizione uno sconto extra variabile tra 10 e 25 euro grazie al coupon scontoper trasformare la vostra spesa online in un’occasione di risparmio durante il tuo shopping.