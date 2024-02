È disponibile da oggi la beta pubblica della nuova NVIDIA App, un software che unisce le funzioni di GeForce Experience e il pannello di controllo NVIDIA. Secondo l’azienda californiana questo è solo il primo passo di un processo che punterà a modernizzare e concentrare le funzionalità di NVIDIA Control Panel, GeForce Experience e RTX Experience in un’unica applicazione.

La nuova NVIDIA App permetterà di aggiornare i driver, esplorare ed installare altre app NVIDIA come GeForce NOW, NVIDIA Broadcast e NVIDIA Omniverse oltre che modificare le impostazioni grafiche dei propri giochi senza bisogno di effettuare un login o uscire dall’applicazione stessa.

A che serve NVIDIA App

Sebbene non ancora tutte le funzioni di NVIDA Control Panel, GeForce Experience e RTX Experience siano già state integrate in NVIDIA App (mancano ancora l’overclocking della GPU e il ripristino dei driver alla versione precedente, per esempio) NVIDIA assicura che anche queste funzionalità saranno presto introdotte nella sua nuova applicazione. Vediamo intanto quali sono le opzioni già disponibili nel dettaglio:

Il nuovo GPU Control Center

In NVIDIA App si può trovare in un unico pannello, ridisegnato per l’occasione, le funzionalità Optimal Game Settings di GeForce Experience e 3D Setting di NVIDIA Control Panel. Naturalmente le opzioni potranno essere anche modificate in base al singolo gioco o applicazione.

Il pannello Drivers

Una delle richieste che gli utenti NVIDIA hanno da tempo, e che è stata finalmente esaudita, è una maggiore chiarezza da parte dell’azienda del contenuto degli aggiornamenti driver rilasciati. Nel nuovo pannello Driver adesso sarà molto più semplice ottenere queste informazioni tramite le sezioni what’s new e what’s fixed oltre a vari articoli di approfondimento. Una piccola modifica che farà felici molte persone.

L’In-Game Overlay

Una vera chicca è il nuovo In-Game Overlay, completamente ridisegnato. Non cambia la combinazione di tasti necessaria per richiamarlo su schermo (è sempre Alt+Z), e permetterà di accedere a Freestyle Game Filters, NVIDIA Highlights, Photo mode, agli strumenti di monitoraggio delle performance e a Shadowplay recording che adesso potrà registrare fino a 120 FPS. L’interfaccia è molto semplice ed elegante e le registrazioni dello schermo, così come gli screenshot, saranno facilmente accessibili tramite comodi thumbnails. Sarà poi molto apprezzata la possibilità di modificare l’HUD dell’In-Game Overlay in base alle proprie necessità e, tramite la combinazione di tasti Alt+R di accedere e configurare il controllo e le statistiche delle performance.

I nuovi Ai Freestyle Filters

Uno dei pezzi forti di NVIDIA App è però sicuramente la possibilità di modificare ulteriormente la grafica di più di 1.200 giochi (qui si può trovare la lista di quelli compatibili) tramite dei filtri generati dall’AI grazie al Tensor Core delle GPU GeForce RTX.

RTX Dynamic Vibrance, per esempio, prende le mosse da Digital Vibrance presente in NVIDIA Control Panel e permette di modificare il bilanciamento e la vivacità dei colori di ogni gioco, mentre RTX HDR è un nuovo filtro che permette di aggiungere il supporto HDR, appunto, ai giochi sprovvisti nativamente di questa opzione.

Rinunce e disponibilità di NVIDIA App

Se è vero, però, che nel tempo NVIDA implementerà ancora altre funzioni in NVIDIA App è vero pure che, per mantenere il programma leggero e veloce, si dovrà rinunciare ad alcune funzionalità.

NVIDIA interromperà il supporto di alcune delle sue funzioni meno utilizzate, come la trasmissione diretta su Twitch e YouTube, la condivisioni di immagini e video su Facebook e YouTube, la modalità foto a 360 gradi e gli stereo captures. In questo modo NVIDIA garantisce per la sua NVIDIA App tempi di istallazione dimezzati, un’UI il doppio più responsiva e il 17% di spazio su disco richiesto in meno rispetto a GeForce Exprience.

NVIDIA App beta è disponibile da oggi e può essere scaricata gratuitamente a questo link