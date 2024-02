Se avete deciso di acquistare una smart TV di Samsung con uno schermo da 98 pollici e state aspettando soltanto l’occasione giusta, una nuova promozione del colosso coreano potrebbe essere quella che fa al caso vostro.

Ci riferiamo ad una nuova iniziativa in virtù della quale, insieme alla smart TV, è possibile ricevere un Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, tablet Android del colosso coreano di fascia alta, dedicato sia all’intrattenimento multimediale che ad un utilizzo in ambito lavorativo.

La nuova promozione di Samsung per le sue smart TV da 98 pollici

La promozione in questione rimarrà in vigore fino al 17 marzo 2024 ed è riservata agli utenti comunitari maggiorenni per gli acquisti compiuti presso uno dei tanti punti vendita siti nel territorio italiano che espongono il materiale pubblicitario dedicato all’iniziativa.

Le smart TV da 98 pollici di Samsung per le quali è possibile usufruire di tale promozione sono quelle con codice prodotto QE98Q80CATXZT (trovate la pagina dedicata su Amazon qui) e QE98QN90AATXZT.

Ecco i passaggi da seguire:

acquistare un TV 98″ in promozione dal 19 febbraio al 17 marzo 2024 registrarsi alla promozione entro 15 giorni dalla data di consegna del prodotto promozionato (trovate qui la pagina dedicata) attendere il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, che sarà consegnato entro 180 giorni dalla data dell’email di validazione

Il colosso coreano precisa che il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra protagonista della promozione è quello con codice prodotto SM-X910NZAEEUE, il cui prezzo di listino è pari a 1.489 euro, aggiungendo che tale operazione a premio non è cumulabile con altre iniziative promozionali promosse sugli stessi prodotti.

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di questo tablet vi sono:

display 16:10 Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva da 60 a 120 Hz e lettore d’impronte integrato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD)

connettività 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, porta USB Type-C

doppia fotocamera posteriore con sensore grandangolare da 13 MP e ultra grandangolare da 8 MP

doppia fotocamera anteriore con sensore grandangolare da 12 MP e ultra grandangolare da 12 MP

quattro altoparlanti stereo con audio AKG e Dolby Atmos

compatibilità con S Pen (inclusa)

batteria da 11.200 mAh

