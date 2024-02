Con la pubblicazione dei risultati finanziari della società per il 2023, MediaWorld ha annunciato che prossimamente avrà anche un marketplace, oltre al canale di vendita online esistente. Questa strategia consentirà al gruppo di vendere anche prodotti di venditori di terze parti e quindi di ampliare la sua offerta proponendo nuove categorie di prodotti.

La società spiega che il marketplace rappresenta una significativa evoluzione del suo canale di vendita mediaworld.it, ma per ora non fornisce molti dettagli in merito.

Possiamo aspettarci che i venditori terzi gestiranno la loro vetrina di prodotti sul marketplace di MediaWorld e che quest’ultima gestirà tutta la parte relativa alla logistica.

Tuttavia non è chiaro quali servizi saranno disponibili per il marketplace, a partire dai modelli di pagamento, finanziamenti, ritiro dei prodotti acquistati e altro.

MediaWorld fa sapere che per il triennio 2024-2026 proseguirà negli investimenti dedicati a innovazione e sviluppo della rete fisica, destinando una quota crescente di risorse a tecnologia e percorsi di qualificazione del personale con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità complessiva dell’esperienza di acquisto.

Nel comunicato MediaWorld spiega che nel 2023, un anno fiscale che la società definisce complesso, in quanto caratterizzato da alta inflazione e contrazione dei consumi, ha registrato un fatturato pari a 2,5 miliardi di euro, con un trend in linea con l’andamento del settore, ma aggiunge che nonostante il calo la società ha registrato un aumento della quota di mercato nel segmento di riferimento.