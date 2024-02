Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug man mano che vengono riscontrati, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più personalizzabile.

Sebbene gli sforzi maggiori siano rivolti alle applicazioni mobile, di tanto in tanto delle novità vengono implementate anche per le altre piattaforme e un esempio recente è rappresentato dal client Web.

WhatsApp prepara una comoda novità per il client Web

Pare che il team di WhatsApp sia al lavoro per introdurre nel client Web un codice segreto per consentire agli utenti di proteggere le chat bloccate, soluzione progettata per fornire un ulteriore livello di privacy per le conversazioni.

Questa nuova funzionalità, ancora in fase di sviluppo, andrà ad arricchire le possibilità offerte agli utenti del client Web per quanto riguarda le chat bloccate, il tutto con l’obiettivo di garantire un più elevato livello di privacy e sicurezza su tutte le piattaforme.

Così come viene mostrato da questo screenshot, WhatsApp chiederà agli utenti di inserire il codice segreto per aprire l’elenco delle chat bloccate (che è stato precedentemente configurato sul dispositivo mobile).

Non c’è da stupirsi più di tanto per tale novità, in quanto l’aggiunto di un PIN è necessaria per proteggere la privacy degli utenti e garantire che le loro conversazioni sensibili rimangano sempre sicure.

Al momento non vi sono informazioni su quando il pieno supporto alle chat bloccate potrebbe essere implementato per tutti gli utenti di WhatsApp Web.

Potete accedere al client Web di WhatsApp seguendo questo link. Se invece desiderate provare le varie novità introdotte nelle app mobile, potete fare affidamento su APK Mirror per quanto riguarda Android (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) e sul programma TestFlight beta per iOS (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è al completo da tempo.

Ricordate di seguire i nostri canali WhatsApp: Il canale TuttoTech | Il canale PrezziTech

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp