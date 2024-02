Husqvarna è senza dubbio un brand molto popolare tra gli appassionati di motociclette ma questa azienda produce anche biciclette elettriche.

E se fino a questo momento Husqvarna vendeva solo Mountain Bike elettriche, nelle scorse ore l’azienda ha deciso che i tempi sono maturi per il lancio di Grand Pather 6, la prima bicicletta elettrica pensata per i percorsi cittadini.

Le principali caratteristiche di Husqvarna Grand Pather 6

Dotata del motore PW-X3 (che viene usato anche sulle bici elettriche di Yamaha), Grand Pather 6 dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti un’autonomia di circa 100 Km per ogni ricarica della sua batteria, che può contare su una capacità di 720 Wh.

Tra le altre caratteristiche della nuova bicicletta elettrica “da città” di Husqvarna troviamo un telaio da 29 pollici in lega 6061 e con la batteria integrata, le ruote da 28 pollici (622 mm), una forcella ad aria da 80 mm, vari componenti Shimano, uno schermo LCD Yamaha Display C, il supporto alla connettività Bluetooth, una porta Micro-USB, una tecnologia avanzata per la pedalata assistita (il motore può contare su cinque modalità di servoassistenza, oltre che sulla camminata assistita), un peso di 27 Kg, un portapacchi posteriore compatibile MIK e un caricabatterie rapido Yamaha da 4A.

Per conoscere tutte le caratteristiche della nuova bicicletta elettrica di Husqvarna vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale del produttore, che potete trovare seguendo questo link.

Per quanto riguarda il prezzo ufficiale, infine, Husqvarna Grand Pather 6 non è economica: la bicicletta, infatti, è destinata a sbarcare nei vari Paesi europei a 4.999 euro.

