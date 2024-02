Sono passati ormai 87 anni dall’uscita del film di animazione Disney dedicato a Biancaneve e i sette nani, la fiaba popolare scritta dai fratelli Grimm e il Gruppo LEGO ha deciso di omaggiare quella che di fatto può essere considerata la prima Principessa Disney. Il produttore danese lo fa ovviamente a modo suo, con un nuovo set, LEGO Disney Il Cottage di Biancaneve e i Sette Nani, che ricostruisce in maniera dettagliata il pittoresco cottage costruito nella foresta reso famoso da uno dei più bei film di animazione Disney.

Un set per rivivere il film

Il set, realizzato con ben 2.228 mattoncini, include 10 minifigure, tra cui ovviamente Biancaneve, i sette nani, la regina cattiva con la sua famosa mela rossa avvelenata, il principe e una serie di animali per rendere ancora più realistico il set. Sono presenti anche un pozzo dei desideri con colomba e una teca di vetro che permetterà di ricostruire una delle scene cult dell’intero film, quella del risveglio di Biancaneve.

Si tratta di un set pensato anche per essere giocato dai più piccoli, come testimonia il fatto che il retro della costruzione sia aperto. In questo modo è possibile ammirare la camera da letto con i sette lettini, la stanza in cui è sistemato l’organo, la cucina con tavolo, lavello e credenza e numerosi altri dettagli.

Una volta montato il set ha un’altezza di 20 centimetri, una lunghezza di ben 35 centimetri e una larghezza di 20 centimetri, senza contare il pozzo e la teca di vetro. Una soluzione quindi che si presta sia al gioco da parte dei più piccoli sia all’esposizione da parte dei fan più adulti, che vogliono dedicare una teca o un ripiano del proprio espositore a un film che ha fatto la storia dell’animazione.

LEGO Disney Il cottage di Biancaneve e i Sette Nani sarà in vendita su LEGO.com e nei LEGO store a partire dal 4 marzo con accesso anticipato per gli iscritti al programma LEGO Insiders, che potranno acquistarlo in anteprima dal l’1 al 3 marzo. Il prezzo è fissato a 219,99 euro.