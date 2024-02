Dato che l’intelligenza artificiale generativa sta guidando il cambiamento in tutti i settori della tecnologia, è necessario avere il giusto hardware per potere sfruttare le potenzialità di tale importante novità e NVIDIA ha deciso che è arrivato il momento di lanciare una nuova potente GPU.

La GPU NVIDIA RTX 2000 Ada Generation, questo il suo nome, a dire del produttore mette a disposizione la più recente tecnologia di intelligenza artificiale, grafica e potenza di calcolo, offrendo fino a 1,5 volte le prestazioni della generazione precedente.

Le caratteristiche della nuova GPU di NVIDIA

Il team di NVIDIA ci tiene a mettere in evidenza come la nuova GPU sia in grado di garantire notevoli progressi in tutti gli ambiti, dalla creazione di ambienti 3D alla semplificazione di complesse revisioni di progetti fino al perfezionamento dei progetti industriali: grazie alle potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale, infatti, gli utenti avranno la possibilità di ottenere di più senza compromettere le prestazioni o le capacità.

Ed ancora, il produttore precisa che la nuova GPU, basata sulla tecnologia NVIDIA RTX, garantisce “un realismo impressionante nella grafica con NVIDIA DLSS” e consente un’esperienza coinvolgente per i flussi di lavoro aziendali in realtà virtuale.

E così architetti e urbanisti possono usare questa GPU per accelerare i flussi di lavoro di visualizzazione e l’analisi strutturale, migliorando la precisione della progettazione, i progettisti e gli ingegneri che utilizzano PC industriali possono eseguire rapidamente iterazioni sui progetti con rendering fotorealistici rapidi e progettazione generativa basata sull’intelligenza artificiale mentre i creatori di contenuti possono modificare video e immagini ad alta risoluzione senza problemi e sfruttare l’IA per applicare effetti visivi realistici.

La GPU NVIDIA RTX 2000 Ada Generation può contare sulle ultime novità dell’azienda, come gli RT Core di terza generazione, i Tensor Core di quarta generazione, i CUDA Core, i miglioramenti relativi all’efficienza energetica, DLSS 3 e AV1 encoder.

Per ulteriori informazioni sulla GPU NVIDIA RTX 2000 Ada Generation vi rimandiamo alla pagina ufficiale sul sito del produttore.