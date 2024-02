San Valentino è alle porte, la prossima settimana ricorrerà la festa degli innamorati e se siete alla ricerca di un regalo romantico per la vostra dolce metà, questo set LEGO in offerta su Amazon potrebbe fare al caso vostro: un bel Bouquet di Rose che potrete costruire insieme e che non appassirà nel giro di pochi giorni.

Bouquet di Rose LEGO in offerta su Amazon

Perfetto per gli amanti dei prodotti LEGO e per quanti cerchino una decorazione particolare per la propria casa, il set Bouquet di Rose fa parte della linea Icons. Come potete vedere dalle immagini, il set si compone di un totale di 822 pezzi e, una volta costruito, vi permetterà di decorare il vaso scelto con una dozzina di rose rosse e quattro rametti di gipsofila. La peculiarità del set LEGO consiste nel catturare le rose in tre diversi stadi di fioritura: in bocciolo, in piena fioritura e in fiore. Insomma, si tratta di un’idea regalo indubbiamente interessante per San Valentino (e non solo).

Nel momento in cui scriviamo il set LEGO Bouquet di Rose è disponibile su Amazon in offerta a tempo al prezzo di 44,99 euro, con uno sconto del 18%; il prezzo più basso recente dell’articolo è di 55 euro, mentre il prezzo di listino ammonta a 59,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con possibilità di consegna Prime, dunque, ordinandolo adesso, sarete sicuri di riceverlo in tempo utile. Ecco il link per acquistarlo subito:

Acquista set LEGO Bouquet di Rose a 44,99 euro su Amazon.it

