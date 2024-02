Da qualche anno i colossi della tecnologia sostengono che il metaverso sarà il successore di internet e che rappresenterà una sorta di rivoluzione di quella che è l’attuale esperienza di interazione con gli altri.

Ad oggi, tuttavia, nonostante gli ingenti investimenti di alcuni colossi della tecnologia, come ad esempio Meta, questa rivoluzione non si è ancora manifestata e il metaverso non ha raggiunto la popolarità auspicata.

Nelle scorse ore è stato annunciato l’ennesimo ingente investimento di una big tech che ha come obiettivo quello di puntare forte sul metaverso: ci riferiamo a Diseny, che ha reso noto di avere investito 1,5 miliardi di dollari in Epic Games.

Fortnite è la strada scelta da Disney per il metaverso

L’obiettivo di Disney è creare un universo di giochi e intrattenimento ampio e aperto con riferimento a Fortnite, gioco che di recente è stato trasformato da semplice sparatutto a una serie di esperienze connesse (dalle normali missioni di sopravvivenza ai concerti).

Questo non è il primo tentativo della Disney nel metaverso, in quanto il colosso statunitense nel 2022 ha già effettuato importanti investimenti nel settore ma non è riuscito a centrare gli obiettivi sperati.

A distanza di poco più di un anno la Disney ci riprova, puntando stavolta su Fortnite, un gioco molto popolare e amatissimo soprattutto dai più piccoli, ritenuto dal colosso statunitense un potenziale trampolino di lancio per il metaverso.

Fino a questo momento, infatti, uno dei principali problemi del metaverso è stato rappresentato dallo scarso interesse da parte degli utenti di farne parte mentre Fortnite ha proprio tra i suoi punti di forza l’enorme partecipazione dei suoi giocatori a livello globale e all’interno di tale ecosistema si potrebbe ricreare un “mondo” ancora più grande da esplorare, con nuovi servizi e possibilità.

In sostanza, Disney ed Epic Games unendo le loro forze potrebbero rendere Fortnite un primo concreto esempio di ciò che il metaverso può diventare. Staremo a vedere.

