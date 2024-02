LEGO continua con l’operazione nostalgia che sta proponendo le rivisitazioni in chiave moderna di alcuni dei set più amati degli scorsi anni. A distanza di 15 anni torna un set dedicato alla città medievale, dopo il set LEGO 10193, oggi tocca al nuovo set LEGO Piazza della Città Medievale (10332), completamente rivista e aggiornata, con nuove tecniche costruttive, dettagli più complessi e una architettura più in linea con i set più recenti.

Composto da ben 3.304 pezzi, il nuovo set è dotato di due grandi strutture, che possono essere aperte per rivelare i dettagli interni e per consentire ai più piccoli di giocare in maniera più divertente. Troviamo una taverna, un caseificio, un laboratorio di pittura degli scudi, una torre di guardia, un laboratorio dedicato alla lavorazione del legno e uno per la tessitura. Completano il quadro una bancarella e un albero.

Per aumentare il realismo sono state incluse 8 minifigure, tra cui quella si un soldato medievale, insieme a numerosi animali così da poter ricreare scene naturali. I designer del nuovo set hanno incluso anche una gru e un piccolo mulino ad acqua, ideali per chi ama giocare ma in grado di aggiungere importanti funzionalità dell’epoca.

Se poi avete già acquistato in passato il Fabbro medievale (prodotto ritirato solo qualche mese fa ma ancora reperibile su Amazon)e il Castello dei cavalieri del Leone, potrete iniziare a creare un’area medievale nella vostra città, o dedicare una zona apposita nel vostro spazio espositivo.

Il set LEGO Piazza della città medievale è composto da 3.304 pezzi e una volta montato misura 36 cm di larghezza, 25 cm di altezza e 13 cm di profondità. Il set sarà in vendita su LEGO.com a partire dal 4 marzo, con accesso anticipato per gli iscritti al programma LEGO Insiders a partire dal primo marzo, al prezzo di 229,99 euro.