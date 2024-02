Il fatto che Microsoft cerchi di convincere gli utenti a utilizzare il suo browser Edge piuttosto che uno della concorrenza non è una novità, ma ora uno dei rivali dell’azienda di Redmond ha fatto un rapporto su tale pratica.

Mozilla ha spiegato e illustrato come Microsoft Edge si intromette continuamente nel processo di download di un nuovo browser con popup e messaggi che hanno lo scopo di far desistere l’utente dallo scegliere un prodotto concorrente come Google Chrome o Mozilla Firefox.

Tra le tattiche menzionate da Mozilla ci sono caselle preselezionate che importano dati da altri browser in Edge, colori che mettono in evidenza i passi fondamentali per scegliere Microsoft Edge, banner che informano che non è necessario scaricare un altro browser e che persistono anche durante il download di un browser concorrente.

Mozilla nota inoltre come Windows renda difficile per gli utenti passare da Edge a un altro browser, poiché Windows 10 chiederà all’utente di “ripensarci”, mentre in Windows 11 l’impostazione di un browser come predefinito non modifica le impostazioni predefinite di ogni singola estensione nel nuovo browser, mantenendone alcune su Microsoft Edge.

Mozilla ritiene che Microsoft ostacola la libera scelta del browser predefinito

Mozilla fa notare che tutti questi stratagemmi hanno lo scopo di influenzare troppo la scelta dell’utente, impedendogli di optare consapevolmente.

Al momento non è chiaro se Mozilla deciderà di intraprendere ulteriori azioni dopo questo rapporto, ma è un segno che i concorrenti di Edge non sono soddisfatti delle pratiche messe in atto da Microsoft circa la scelta del browser predefinito.

Leggi anche: Microsoft Edge sotto accusa, sottrae dati da altri browser senza il consenso dell’utente