Nelle scorse ore Unieuro ha lanciato una nuova campagna promozionale con un bel po’ di prodotti in sconto. “La festa della tecnologia“, così si chiama la promozione in questione che, oltre agli sconti, propone anche un omaggio per chi acquista un climatizzatore fra quelli presenti in un elenco. A seguire, tutti i dettagli e le offerte migliori disponibili.

Le offerte migliori della “Festa della tecnologia” di Unieuro

È in vigore fino al 14 febbraio questa nuova promozione di Unieuro che, sconti a parte, offre anche in regalo il robot aspirapolvere Hoover a chi acquista un climatizzatore fra quelli presenti in questa lista. Omaggi a parte, qui sotto vi lasciamo una selezione dei prodotti tech da tenere in considerazione fra quelli in sconto nella promo “Festa della tecnologia” di Unieuro.

Questi erano alcuni dei prodotti scontati disponibili con la promozione “La festa della tecnologia” di Unieuro, che ricordiamo essere in vigore fino al 14 febbraio compreso. Nel link qui sotto trovate tutti i prodotti scontati e altre informazioni utili.

Tutti i prodotti in offerta della promozione di Unieuro

