isybank, l’istituto bancario interamente digitale facente parte del gruppo Intesa Sanpaolo, offre una promozione esclusiva per i nuovi clienti: l’apertura di un conto corrente gratuito con un buono Amazon omaggio di benvenuto del valore di 30€, a cui si aggiunge la possibilità di invitare altri 15 amici per ottenere ulteriori 15 buoni fino a un totale complessivo di 480€. Questa iniziativa è guidata dall’amministratore delegato Antonio Valiutti, precedentemente in Hype, e mira a incentivare l’uso dei servizi bancari online. Non solo, vi è la possibilità di arrivare a ricevere fino a 450€ di ulteriori buoni Amazon semplicemente invitando un amico ad aprire a sua volta un conto corrente isybank.

Come funziona il conto isybank e cosa offre il piano gratuito

Il conto isybank, accessibile tramite un’app mobile (sia da smartphone Android che iPhone), è disponibile in diverse versioni. Il piano isyLight è quello senza costi di gestione e include una serie di vantaggi quali:

apertura del conto gratis;

canone mensile pari a 0 euro;

la carta di debito digitale gratis, da usare sia online che offline;

bonifici SEPA gratuiti;

prelievi senza commissioni presso gli ATM di Intesa Sanpaolo.

Fra i costi (opzionali logicamente) ci sono:

imposta di bollo: come tutti i conti correnti, pari a 34,20 euro all’anno se si tengono sul conto più di 5000 euro;

prelievi da altre banche: 1,10 euro;

bonifico extra SEPA: 12 euro;

ricarica carta prepagata: 1 euro;

acquisto carta fisica: 12 euro;

sostituzione carta fisica: 5 euro;

spedizione carta fisica per posta raccomandata: 3,80 euro;

commissione di conversione valuta sull’importo di operazioni non in euro: 0 euro fino al 10/01/2024, poi 2%/minimo 0,50€.

Per chi desidera ulteriori servizi poi, sono disponibili anche i piani isySmart e isyPrime, che offrono funzionalità aggiuntive a pagamento.

Come ottenere il buono Amazon di benvenuto da 30€

Per ottenere il buono Amazon da 30€, i nuovi utenti devono seguire alcuni semplici passaggi:

scaricare l’app di isybank su Android (dal Play Store) o iPhone (da App Store); selezionare il piano desiderato, preferibilmente isyLight per evitare costi aggiuntivi (per aprire il conto ci vogliono meno di 5 minuti); una volta aperto il conto cliccare cliccare su “Altro” in basso a destra, e quindi entrare nell’area “isyReward“; qui inserire il codice amico: 0LY6YPPNYR (senza virgolette e il primo carattere è uno zero); effettuare un pagamento qualsiasi con la carta isybank 15 giorni dall’iscrizione a isyReward.

È gratuita solo la carta digitale (chiedere la carta fisica come visto ha un costo di 12 euro indi per cui lo sconsigliamo) di conseguenza per usarla dovrete fare un acquisto online oppure aggiungerla su Google Pay o Apple Wallet per pagare con lo smartphone. Per versare dei soldi sul conto è sufficiente fare un bonifico da un altro conto corrente bancario, troverete l’IBAN direttamente in app.

Il buono regalo Amazon sarà poi disponibile per il download nei giorni successivi. Una volta ricevuto il buono Amazon può essere riscattato nel proprio account Amazon nella sezione dedicata a questo indirizzo. Il buono Amazon verrà recapitato solo se, all’invio, si avrà ancora il conto aperto, dopodiché se vorrete chiuderlo trovate qui le varie modalità.

L’iniziativa ha scadenza 13 marzo 2024, salvo nuova proroga, mentre i buoni Amazon verranno consegnati tutti entro il 30 aprile 2024. Ulteriori informazioni nel regolamento completo.

Come ottenere fino a 450€ di buoni Amazon ulteriori

Oltre alla promozione del buono Amazon di benvenuto, isybank incoraggia la diffusione del proprio servizio attraverso un sistema di inviti: ogni cliente che apre un conto può invitare amici, guadagnando un buono Amazon da 30€ per ciascun nuovo utente portato, fino a un massimo di 15 inviti. Quindi fino a un massimo di 450€ di buoni Amazon complessivi. Anche in questo caso per riscattare i buoni basta copiare il codice ricevuto nell’account Amazon a questa pagina. Nel caso in cui riusciste a completare gli inviti arriverete dunque a ricevere ben 480€ di buoni Amazon complessivi.

Questa iniziativa di isybank rappresenta un’opportunità per chi cerca una nuova soluzione bancaria, con il vantaggio aggiunto di un regalo di benvenuto sotto forma di buono Amazon.