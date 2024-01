Per i già clienti Sky TV c’è oggi un motivo in più per scegliere Sky WiFi, l’offerta per la connessione Internet a casa di Sky. Da oggi e fino al prossimo 18 febbraio, infatti, i già clienti Sky che richiedono l’attivazione della promozione per la connessione Internet a casa possono sfruttare, oltre allo sconto sul canone riservato anche i nuovi clienti, anche l’attivazione gratuita e un Buono Amazon da 50 euro in regalo. Vediamo i dettagli completi della nuova promozione.

Sky WiFi conviene di più per i già clienti Sky TV: c’è un Buono Amazon in regalo

Per la connessione Internet a casa è possibile attivare Sky WiFi. La promozione mette a disposizione una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit in download oppure, in caso di indisponibilità della fibra, tramite fibra mista rame, fino a 200 Megabit. C’è anche la linea telefonica.

Chi ha già un abbonamento Sky TV può ora attivare l’offerta in questione con un canone di 24,90 euro al mese per 12 mesi (poi 29,90 euro al mese) e con attivazione gratuita. A completare la promozione c’è il modem Sky WiFi Hub incluso senza costi aggiuntivi per tutti i nuovi clienti. La promozione, valida fino al prossimo 18 febbraio, si completa anche con un Buono Amazon da 50 euro.

C’è anche una promozione interessante per chi non ha Sky TV. In questo caso, infatti, Sky WiFi costa 24,90 euro al mese per 12 mesi (poi 29,90 euro al mese). L’attivazione è di 29 euro una tantum e c’è sempre il modem Wi-Fi incluso gratuitamente. Da notare, però, la possibilità di puntare sul bundle Sky TV + Sky WiFi con un costo di 39,90 euro al mese per 18 mesi.

In questo caso, l’attivazione è di 9 euro ed è possibile arricchire l’abbonamento con altri pacchetti Sky. In più, è incluso Sky Go che consente l’accesso immediato (senza attendere l’arrivo del decoder Sky Q) ai contenuti Sky in streaming. Si tratta, quindi, di un’ottima promozione che consente di scegliere Sky sia per la connessione di casa che per la Pay TV.

I dettagli completi sulle promozioni in corso sono disponibili di seguito:

