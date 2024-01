La maggior parte dei produttori asiatici di notebook realizza dispositivi dotati di CPU Intel a basse prestazioni, per contenere i costi. È raro che vengano scelti i processori Ryzen di AMD e trovarli a un prezzo allettante è ancora più complicato.

Oggi vi segnaliamo proprio un’offerta disponibile su Cafago relativa a un notebook con CPU AMD Ryzen, dotato di una buona quantità di RAM e con un SSD di grandi dimensioni, ideale quindi per molteplici applicazioni, dallo studio al lavoro, senza escludere qualche gioco più datato per passare un po’ di tempo libero.

Ninkear A15PLUS

Non siamo certo di fronte a una CPU di ultima generazione, ma questo AMD Ryzen 7 5700U è un grado di rivaleggiare con le CPU Intel di undicesima generazione, garantendo quindi prestazioni più che soddisfacenti per la maggior parte degli utenti. Ninkear A15PLUS parte da uno schermo IPS FullHD (1920 x 1080 pixel) da 15,6 pollici, ottimo quindi per diverse tipologie di utilizzo.

Sotto la scocca trova dunque posto la CPU AMD Ryzen 7 5700U con 8 core/16 threads realizzata con processo produttivo a 7 nanometri, accompagnata da 32 GB di RAM LPDDR4 e da un SSD PCI-E da 1 TB. È inoltre presente uno slot NVME M.2 2280 per espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione, senza dover ricorrere ad unità esterne.

Molto buona la connettività, che include il WiFi dual band (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 4.0 per la connessione di cuffie, mouse o speaker esterni. Per quanto riguarda le porte abbiamo 2 USB 3,0. una HDMI per collegare uno schermo esterno, una USB Type-C, una presa da 3,5 mm per le cuffie cablate, una presa RJ45 Giga Ethernet e un lettore di microSD.

Il sistema operativo è Windows 11 Home, mentre la batteria ha una capacita di 9000 mAh e garantisce fino a 12 ore di utilizzo prima di dover essere ricaricata, una soluzione perfetta per coprire anche la più lunga delle giornate lavorative o grandi impegni scolastici. Da segnalare la presenza di un lettore di impronte digitali per migliorare la sicurezza dei propri dati.

Potete acquistare Ninkear A15PLUS su Cafago a soli 576,39 euro, prezzo che include IVA e spese di spedizione dai magazzini in Germania. In questo modo non dovrete preoccuparvi di eventuali dazi doganali o costi aggiuntivi.

