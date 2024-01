Stando alle ultime indiscrezioni, il team di Microsoft si prepara a lanciare alcuni nuovi prodotti per marzo e nelle scorse ore sono emersi interessanti dettagli al riguardo.

In particolare, ad occuparsi dell’evento del colosso di Redmond è stato il leaker WalkingCat, che su X ha condiviso quella che potrebbe essere la data scelta dal produttore statunitense per il lancio dei suoi nuovi dispositivi.

Microsoft prepara il lancio di nuovi Surface

A dire del leaker, l’evento di lancio della nuova generazione di Microsoft Surface sarebbe in programma per il 21 marzo e tra i prodotti in arrivo vi sarebbero i nuovi Microsoft Surface Pro e Surface Laptop.

Stando alle voci che si sono succedute sino ad oggi, i nuovi prodotti del colosso di Redmond dovrebbero presentare alcuni importanti aggiornamenti per quanto riguarda il design, i processori e la capacità di supportare le funzionalità avanzate di intelligenza artificiale che Microsoft sta integrando nella prossima versione di Windows.

Pare che per l’esordio sul mercato dei nuovi prodotti il colosso statunitense abbia in programma di sfruttare due finestre e il primo gruppo di device dovrebbe essere disponibile già a partire da aprile (probabilmente si tratterà di modelli con processore Intel di 14ma generazione, Windows 11 Moment 5, un display antiriflesso, un nuovo lettore NFC e il supporto per Windows Studio Effects).

Per le altre novità di Microsoft, invece, probabilmente ci sarà da avere pazienza fino a giugno e tra questi dispositivi vi dovrebbero essere anche Surface Pro 10 e Surface Laptop 6, dotati di processori ARM di nuova generazione e di un design rinnovato.

Potrebbero essere questi i primi PC lanciati dal colosso di Redmond come veri dispositivi dotati del pieno supporto all’intelligenza artificiale e ciò senza dubbio li renderebbe capaci di stuzzicare la curiosità di appassionati e addetti ai lavori.

