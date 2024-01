Il Gruppo LEGO ha annunciato oggi un nuovo set che va ad arricchire ulteriormente la linea IDEAS, dedicata a quelle creazioni nate dalla mente dei fan LEGO e scelte tra quelle che hanno ottenuto il consenso di almeno 10.000 appassionati sulla piattaforma dedicata.

Il set numero 55 della serie è dedicato a uno dei simboli londinesi conosciuti in tutto il mondo, e va a celebrarlo proprio in occasione del centesimo anniversario. Ecco dunque LEGO Ideas Cabina Telefonica Rossa di Londra, il nuovo set che sarà in vendita a breve sullo store online e nei LEGO Store.

LEGO Ideas n. 55

Siamo di fronte a un classico set da esposizione, come testimoniano le dimensioni (30 x 19 x 15,6 centimetri), realizzato con 1.460 mattoncini, dotato di una porta apribile, un mattoncino luminoso che permette di illuminare l’interno della cabina K3 premendo sulla parte superiore, un lampione con due vasi di fiori e una strada piena di ciottoli. Il tutto è nato da una idea di John Cramp, abitante di Leicester, che ha visto la propria creazione selezionata dagli esperti del Gruppo LEGO per diventare un set ufficiale. Il design finale, rivisto e corretto dagli ingegneri LEGO, include anche il supporto per un telefono cellulare, per dare un tocco di attualità a un set senza tempo.

Michael Smy, Head of Street di BT Group, la società che detiene marchi e diritti di proprietà intellettuale sulla cabina rossa, ha così commentato il lancio del nuovo set LEGO:

“La cabina telefonica rossa K2 è vista come un’icona culturale britannica in tutto il mondo e siamo lieti che il Gruppo LEGO celebri il centenario del suo design con questo modello. Arrivando fino a oggi, mentre le comunicazioni si sono evolute rapidamente, l’inconfondibile K2 continua a svolgere un ruolo nelle comunità attraverso il programma Adopt a Kiosk di BT. Mentre continuiamo a costruire la prossima generazione di reti di comunicazione, siamo orgogliosi che più di 7.200 cabine telefoniche siano già state adottate in tutto il Regno Unito, riconvertite, tra le altre cose, in mini biblioteche e defibrillatori salvavita“.

LEGO Ideas Cabina Telefonica Rossa di Londra sarà in vendita a partire dal 3 febbraio su LEGO.com e nei LEGO Store 114,99 euro.