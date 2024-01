Le console portatili sono di fatto sparite dal mercato e solo Nintendo, con la sua Switch, permette a chi vuole qualcosa di più complesso dei classici videogiochi da smartphone di avere titoli di un certo livello. Se poi volete giocare con i titoli che hanno fatto la storia dei video game le cose si fanno ancora più complesse, visto che dovrete aspettare che qualche publisher metta in commercio una compilation di vecchie glorie.

In realtà c’è un’alternativa decisamente più economica e interessante, che vi permette di avere accesso a un mondo virtualmente illimitato di titoli del passato. Si chiama Powkiddy X51, è una console portatile che utilizza un sistema operativo basato su Linux e che consente di far girare la quasi totalità degli emulatori in circolazione.

Powkiddy X51, la console dei retrogamer

Il design di Powkiddy X51 ricorda quello delle principali console portatili, con posizionamento orizzontale degli elementi. Lo schermo da 5 pollici ha una risoluzione di 800 x 480 pixel, più che sufficiente per giocare al meglio anche i titoli meno datati. Al suo interno trova posto una CPU ATM7051 quad core a 900 MHz, con 128 MB di RAM e 32 GB di archiviazione su microSD, con la possibilità di utilizzare microSD fino a 64 GB.

La batteria ha una capacità di 3.000 mAh e garantisce parecchie ore di utilizzo ininterrotto prima di dover essere ricaricata tramite la porta USB Type-C. Le dimensioni sono di 189 x 93 c 18 millimetri, con un peso di 229 grammi, risultando quindi particolarmente comoda da tenere in mano anche per lunghi periodi.

Al suo interno trova posto una versione personalizzata di Linux, sui cui girano gli emulatori delle principali console e dei coin-op che hanno caratterizzato le sale giochi a partire dagli anni 80. Anche se è un dispositivo portatile, può facilmente diventare una console domestica, grazie all’uscita HD che permette di collegarla a una TV e al supporto per due joypad wireless esterni, così da sfidare i vostri amici ai titoli più divertenti.

Powkiddy X51 può essere acquistata su Cafago utilizzando il link sottostante. Il prezzo è decisamente allettante, appena 45,99 euro, cifra che include le spese di spedizione dai magazzini cinesi ma soprattutto IVA e dazi doganali, così da non dover sostenere alcun costo aggiuntivo al momento dell’arrivo della merce nel nostro Paese.

