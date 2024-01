Il nuovo frigorifero Samsung governato dall’intelligenza artificiale da poco presentato al CES di Las Vegas dovrebbe essere in grado di suggerire come utilizzare gli alimenti e anche di controllarne le scadenze.

Il frigo Bespoke Flex a 4 porte con AI Family Hub+ di Samsung utilizza una fotocamera e l’intelligenza artificiale per riconoscere fino a 33 generi alimentari comuni e suggerire ricette per utilizzarli prima che scadano.

Il nuovo frigo intelligente di Samsung

Il frigorifero con hub integrato e app connessa di Samsung probabilmente è in grado di suggerire piatti da preparare con pollo, pomodori e mozzarella, ma potrebbe non sapere come utilizzare un alimento un po’ particolare che magari ci è stato regalato.

Per il momento 33 articoli non sono tanti, ma probabilmente aumenteranno con gli aggiornamenti del software, tuttavia esistono molte app che possono aiutare.

Il nuovo elettrodomestico per la smart home basato sull’IA permette inoltre di gestire la data di scadenza degli alimenti in modo che l’app Samsung avvisi quando è probabile che scadano, in modo da evitare sprechi e intossicazioni.

JH Han, amministratore delegato di Samsung Device Experience, ha dichiarato che l’intelligenza artificiale consentirà ai dispositivi connessi di migliorare la vita quotidiana delle persone pur operando dietro le quinte e che esperienze più intelligenti e migliori ridefiniranno il loro modo di vivere.

