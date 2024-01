Quante volte vi è capitato di chiedervi che faccia avessero i vostri avi, o quante volte i vostri figli vi hanno chiesto di vedere le foto dei nonni, dei bisnonni o dei parenti lontani? Con il nuovo set LEGO Ideas Albero Genealogico, il cinquantaquattresimo della serie, potete creare il vostro albero genealogico in maniera inconsueta.

Come tutti i set della linea LEGO Ideas, anche questa creazione nasce dalla fantasia di un fan, Ivan Guerrero aka Bulldozer, che ha partecipato a un contest lanciato dal Gruppo LEGO nel 2022 per individuare un prodotto per i negozi della catena Target, aventi come tema il significato della famiglia. Il concorso è stato vinto dal designer filippino e a due anni di distanza il set sta per arrivare sugli scaffali di tutto il mondo.

LEGO Ideas 21346

In vendita su LEGO.com a partire dal primo febbraio 2024, il set LEGO Ideas Albero Genealogico è composto da 1.040 pezzi e permette di costruire un vero e proprio albero, con una base all’interno della quale nascondere i tanti accessori a disposizione. È possibile scegliere tra un fogliame autunnale o fiori primaverili, aerei e aquiloni da infilare tra i rami, una farfalla filippina e 4 casette per gli uccelli.

Ma anche la base può essere arricchita con lente d’ingrandimento, cibo, pattini a rotelle e un binocolo, oltre alla scala che idealmente serve alle minifigure per esporre i ritratti di famiglia.

Sono presenti 16 supporti sospesi ai quali possono essere fissate altrettante fotografie, così come messaggi o altri ricordi personali. Sulla base è presente la targhetta con la dicitura “Our Family”, così da dare un tocco di unicità a ogni creazione. Una volta completata la costruzione, il set misurerà 29 centimetri di altezza, 18 di larghezza e altrettanti di profondità, pronto per trovare un posto in primo piano nelle vostre case.

Il nuovo set LEGO Ideas Albero Genealogico sarà in vendita su LEGO.com a partire dal primo febbraio al prezzo di 89,99 euro, ma potete già prenotarlo per essere sicuri di riceverlo non appena sarà in commercio.

Acquistate LEGO Ideas Albero Genealogico su LEGO.com