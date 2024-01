Nelle scorse ore il team di Samsung ha annunciato di avere stretto una nuova partnership con Hyundai e Kia con l’obiettivo di portare la sua piattaforma SmartThings su vari nuovi veicoli, incluse delle auto elettriche.

Le due aziende lavoreranno insieme per la smart home di prossima generazione, connettendo i dispositivi SmartThings di Samsung con le auto “intelligenti” di Hyundai e Kia, compresi i veicoli elettrici e sviluppando allo stesso tempo servizi “Home-to-Car” e “Car-to-Home“.

Così come suggeriscono i loro nomi, i servizi Home-to-Car e Car-to-Home collegano la casa intelligente con i sistemi di infotainment di bordo, consentendo così agli utenti il controllo da remoto in entrambe le direzioni.

In sostanza, attraverso la piattaforma SmartThings gli utenti potranno eseguire una serie di azioni relative alla propria auto mentre sono a casa (come avviarla, controllare l’aria condizionata, aprire e chiudere i finestrini e controllare lo stato di carica) e, allo stesso modo, mentre sono in auto avranno la possibilità di controllare gli elettrodomestici (come le smart TV e i condizionatori).

Grande soddisfazione per questa nuova partnership è stata espressa da Chanwoo Park, Vice Presidente Esecutivo di Samsung, che ha precisato che grazie ad essa sarà possibile ottenere la comunicazione da casa a macchina e servizi integrati di gestione dell’energia domestica ottimizzati per gli stili di vita futuri e ciò garantirà agli utenti un significativo miglioramento dell’esperienza sia a casa che in auto.

In quest’ottica grande importanza avranno anche le routine, grazie alle quali gli utenti potranno pre-impostare una serie di attività per determinate situazioni (per esempio, quando suona la sveglia al mattino, l’apertura automatica delle tende, l’accensione delle luci e della TV e, poco dopo, la regolazione automatica della temperatura a bordo dell’auto).

