Avete passato le festività girando video per mostrare i regali ricevuti ma una volta che siete andati a rivedere i video li avete trovati traballanti, con il soggetto spesso fuori dall’inquadratura e magari anche fuori fuoco? Se aveste avuto un gimbal, uno stabilizzatore attivo sul quale montare il vostro smartphone, avreste sicuramente avuto dei risultati quasi professionali.

Non è comunque troppo tardi, grazie anche all’incredibile offerta messa sul piatto oggi da Cafago, noto store online che in questo caso spedisce la merce dai magazzini asiatici senza costi aggiuntivi, con i dazi doganali e l’IVA già pagati. Oggetto della promozione è FUNSNAP Capture 5, un gimbal a tre assi decisamente evoluto.

Stabilizzatore di alto livello

Capace di supportare smartphone con una larghezza compresa tra i 50 e i 90 millimetri, FUNSNAP Capture 5 è dotato di un motore i grado di gestire carichi fino a 450 grammi, ideale quindi anche per chi ha smartphone decisamente ingombranti e pesanti, a patto che lo spessore non supero i 13 millimetri.

Per gestirne al meglio il funzionamento è presente un piccolo schermo LCD che consente immediatamente di conoscere le funzioni attivate, con la possibilità di passare tra sei diverse modalità utilizzando la rotellina posta sul lato sinistro dell’impugnatura. È quindi possibile seguire oggetti o volti di persone, così da avere sempre il soggetto all’interno dell’inquadratura, utilizzando anche il tasto che permette di regolare il livello di zoom in maniera fluida.

Grazie al movimento su tre assi è possibile effettuare movimenti a 360 gradi senza interruzioni e con un movimento fluido e naturale. Il gimbal dispone di due attacchi da 1/4 di pollice che permettono di montarlo su un treppiede (in confezione è presente un treppiede da tavolo) ma anche di aggiungere altri accessori esterni, come microfoni e luci.

La batteria da 2.6000 mAh offre un’autonomia di ben 18 ore, più che sufficienti anche per le attività di registrazione più lunghe. E nel caso la batteria dello smartphone sia scarica, potete utilizzare quella dello stabilizzatore come riserva di emergenza. Nella confezione di vendita è inclusa anche una comoda borsa per il trasporto, evitando così di perdere qualche elemento, oltre al modulo di tracciamento attivo controllato tramite una intelligenza artificiale.

Potete acquistare FUNSNAP Capture 5 su Cafago a soli 136,34 euro utilizzando il link sottostante e applicando il coupon TTAIFUN.

Acquista FUNSNAP Capture 5 su Cafago

Informazione Pubblicitaria