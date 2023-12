Terminate le offerte di Natale, sia MediaWorld che Unieuro hanno già lanciato nuovi volantini ricchi di sconti. “Let’s Go Super Outlet” è la promozione della prima catena di commercio, comprensiva di prodotti di vario genere, “Specials Elettrodomestici” è invece il volantino di Unieuro, dedicato per l’appunto a una specifica categoria di prodotti, che godono di uno sconto extra del 22%. A seguire, tutti i dettagli delle nuove offerte e le informazioni da sapere per approfittarne.

Le offerte del “Let’s Go Super Outlet” di MediaWorld e dello “Specials Elettrodomestici” di Unieuro

È in vigore solo online e fino al 14 gennaio 2024 il volantino di MediaWorld “Let’s Go Super Outlet”, ma c’è tempo fino al 31 dicembre 2023 per approfittare degli sconti dello “Specials Elettrodomestici” di Unieuro, promozione che offre uno sconto extra del 22% con una spesa minima di 99 euro. Non ci sono invece vincoli particolari da segnalare per la promozione di MediaWorld. A seguire, alcuni prodotti scontati da tenere in considerazione:

Questi erano solo alcuni dei prodotti in offerta con i “Let’s Go Super Outlet” di MediaWorld e “Specials Elettrodomestici” di Unieuro. Tutti gli altri prodotti scontati li trovate nei link qui sotto, nel primo caso disponibili fino al 14 gennaio, nel secondo fino al 31 dicembre, salvo esaurimenti delle scorte.

