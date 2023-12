DAZN Standard torna in offerta: per tutti i nuovi utenti, infatti, c’è la possibilità di ottenere uno sconto sul canone dell’abbonamento alla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport. Grazie alla promozione in corso, valida fino al prossimo 26 di dicembre, è possibile accedere a DAZN con un prezzo ridotto per i primi 6 mesi. Vediamo i dettagli completi.

DAZN Standard è in offerta per 6 mesi a prezzo ridotto

La nuova promozione è valida tramite la pagina dedicata del sito DAZN, disponibile dal link qui di sotto. Lo sconto si applica all’abbonamento annuale con pagamento mensile, normalmente proposto al costo di 30,99 euro al mese. Grazie all’offerta in corso, invece, DAZN Standard è scontato a 23,99 euro al mese per 6 mesi, con un risparmio di 7 euro al mese (il risparmio complessivo è, quindi, di 42 euro).

Per accedere all’offerta c’è tempo fino al prossimo 26 di dicembre. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Ricordiamo che l’offerta descritta in precedenza non è l’unica promozione disponibile per accedere a DAZN. C’è anche l’abbonamento annuale a DAZN Standard che riduce il costo a 299 euro, garantendo un risparmio aggiuntivo di 30 euro rispetto alla promozione vista in precedenza (considerando la spesa sui 12 mesi). L’abbonamento annuale è attivabile con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal.

C’è sempre la possibilità di puntare su DAZN Plus, l’abbonamento che consente l’accesso alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea, anche utilizzando due connessioni differenti. In questo caso, il costo è 45,99 euro con l’abbonamento annuale con pagamento mensile oppure di 449 euro con il pagamento annuale. Tutti i dettagli sulle offerte DAZN in corso oggi sono disponibili di seguito.

