Le biciclette elettriche sono sempre più utilizzate per la mobilità urbana, soprattutto in Europa. Le nuove e-bike Heinrich e Hannah del marchio tedesco Schindelhauer sono l’ultimo esempio di questa tendenza e combinano l’eleganza dello stile classico con la praticità e le funzionalità richieste dal pendolare europeo contemporaneo.

La Heinrich vanta un telaio sportivo e linee eleganti, ideali per il gentiluomo di città, mentre il modello Hannah è caratterizzato dalle linee inclinate e offre eleganza e praticità. Entrambi i modelli sono predisposti per le borse laterali e includono pneumatici spessi 50 millimetri che garantiscono una guida confortevole sulle strade cittadine.

Le nuove bici elettriche Heinrich e Hannah sono eleganti e potenti

Le prestazioni sono garantite dal motore elettrico Bosch Performance Line CX che si trova anche su alcune mountain bike elettriche premium, ma con una potenza nominale di 250 W che può erogare una coppia di 85 Nm.

La potenza fornita dal motore viene inviata alla ruota posteriore tramite una cinghia di trasmissione Gates CDX che garantisce un funzionamento silenzioso ed è praticamente esente da manutenzione.

I ciclisti possono gestire facilmente le modalità di guida e le impostazioni tramite l’app Bosch eBike Flow e creare profili personalizzati e percorsi pianificati, inoltre le bici includono un GPS integrato che consente di monitorare la posizione della bicicletta in tempo reale tramite smartphone.

Le bici sono disponibili sia in versione a singola velocità che con l’innovativo cambio Automatiq Gear Hub di Enviolo che consente cambi di marcia fluidi e automatici grazie al mozzo a variazione continua, inoltre l’azienda offre il portapacchi Racktime opzionale per una maggiore versatilità.

Le nuove e-bike Heinrich e Hannah di Schindelhauer partono da un prezzo di 5.195 euro in versione a velocità singola, mentre per il cambio Enviolo è necessario sborsare 1.000 euro in più.

