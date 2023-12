La tecnologia a idrogeno presentata da Kawasaki all’Eicma dell’anno scorso inizia a prendere forma. La casa motociclistica giapponese ha mostrato la Ninja H2 HySE, il primo prototipo di moto a idrogeno idoneo alla circolazione su strada.

La due ruote a idrogeno è stata mostrata in anteprima alla conferenza sui futuri piani aziendali della Casa e inizierà a essere testata già nel 2024.

Kawasaki mostra la Ninja H2 HySE alimentata a idrogeno

Il modello H2 HySE parte dalla Ninja H2 SX, dotata di un motore sovralimentato a quattro cilindri da 200 CV convertito per funzionare a idrogeno tramite iniezione diretta con le cartucce di idrogeno liquido situate nella parte posteriore della moto.

Pur essendo una Ninja, la prima moto a idrogeno di Kawasaki non sfoggia la tradizionale livrea verde, ma adotta un look dalla colorazione blu, con faro frontale a forma di H e gocce d’acqua a sottolineare l’elemento cardine del prototipo.

Kawasaki non ha ancora annunciato dati specifici sulla Ninja H2 HySE, ma certamente l’azienda dovrà affrontare varie sfide, a partire dallo stoccaggio e al mantenimento dell’idrogeno a temperature molto basse.

Al momento sembra prematuro parlare di una versione di serie pronta per il mercato, ma la nascita quest’anno di un consorzio di cooperazione e ricerca specifico sull’idrogeno (HySE) con gli altri colossi del Sol Levante, come Honda, Yamaha e Suzuki, testimonia la volontà dei Big di settore di capire fin dove ci si può spingere con questa tecnologia ancora poco esplorata come alternativa alla mobilità elettrica.

Oltre a collaborare allo sviluppo della Ninja a idrogeno, l’HySE testerà presto anche un nuovo buggy fuoristrada alimentato a idrogeno, l’HySE-X1, che sarà presente alla Dakar 2024 in Arabia Saudita.

