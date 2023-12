Il Gruppo LEGO e Polaroid, storico marchio legato alla fotografia, hanno presentato oggi il nuovo set della linea LEGO IDEAS, nato quindi dalla mente di un fan e diventato realtà, ricostruendo alla perfezione, grazie ai coloratissimi mattoncini, uno dei prodotti più iconici nella storia della fotografia.

Ci riferiamo a LEGO IDEAS: Fotocamera Polaroid OneStep SX-70, il cinquantatreesimo set della fortunata serie, nato in questo caso dall’immaginazione di Marc a.k.a. Minibrick Productions. Il set rivisita in chiave LEGO un prodotto lanciato nel 1977 e artefice di un clamoroso successo tra fotografi e non, portando la fotografia istantanea nelle case di tutto il mondo.

Un elemento di design storico

Sono bastati 516 mattoncini per ricostruire in maniera decisamente fedele la celebre OneStep Camera, una macchina fotografica passata alla storia per la sua capacità di sviluppare immediatamente le foto, senza dover portare il rullino dal fotografo e attendere lo sviluppo. Il modello include, manco a dirlo, un pacchetto di pellicole Polaroid Time-Zero, con tre foto illustrate nell’immancabile stile LEGO.

Tra gli elementi caratteristici troviamo un obiettivo funzionante, lo spettro cromatico, una ghiera per regolare l’esposizione della foto e il pulsante di scatto che consente di inserire ed espellere la foto. Non manca il pulsante per aprire lo sportello all’interno del quale posizionare le pellicole LEGO Polaroid.

Marc a.k.a. Minibrick Productions ha così commentato il set, scelto tra decine di finalisti per diventare un set ufficiale:

“La Camera OneStep ha richiesto poco più di un mese dalla progettazione al completamento. Ho iniziato a progettarlo mentre ero in vacanza in Francia, perché non vedevo l’ora di costruirlo! Ho sempre amato il design della Polaroid OneStep: è incredibilmente iconico e questo traspare da ogni dettaglio!“

Al fine di supportare al meglio il lancio del nuovo set, la compagnia danese ha preparato una apposita campagna di marketing che mette in evidenza il solo “difetto” di questa fotocamera, ovvero l’incapacità di scattare foto reali. Ecco dunque che sarà possibile applicare uno sticker “NON SCATTATO CON LEGO Polaroid Camera” su immagini scattate in luoghi particolari, che diventano così parte integrante della campagna.

Per mettere le mani su LEGO IDEAS: Fotocamera Polaroid OneStep SX-70 dovrete attendere fino al primo gennaio, quando il set sarà in vendita su LEGO.com, nei LEGO Store e nei migliori negozi di giocattoli al prezzo di 79,99 euro.