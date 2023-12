Prende il via una nuova promozione flash da parte di DAZN. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport, infatti, consente ora l’attivazione dell’abbonamento annuale con pagamento mensile a prezzo scontato. Si tratta di una promozione che sarà attivabile solo fino al prossimo 17 di dicembre. Vediamo i dettagli completi.

DAZN Standard in offerta: i primi 6 mesi sono a prezzo scontato

L’abbonamento DAZN Standard, che consente l’accesso completo al catalogo di contenuti di DAZN, è in sconto. Sfruttando il link qui di sotto, infatti, è possibile accedere alla promozione flash appena partita e che terminerà il prossimo 17 di dicembre.

Questa promozione permette di attivare l’abbonamento annuale con pagamento mensile beneficiando di un prezzo scontato per i primi 6 mesi. In questo modo, la sottoscrizione costerà 23,99 euro al mese per 6 mesi e poi 30,99 euro per i successivi 6 mesi.

Al termine dell’abbonamento, l’offerta si rinnoverà al prezzo di listino che sarà attivo al momento ma l’utente potrà interrompere il rinnovo automatico, senza costi di alcun tipo da sostenere. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto.

>> Attiva qui DAZN Standard in sconto <<

Questa promozione consente di accedere a DAZN con un risparmio di 7 euro al mese per 6 mesi. Per minimizzare ulteriormente il costo dell’abbonamento c’è l’abbonamento annuale che costa 299 euro (con un risparmio extra di 30 euro aggiuntivi) che può essere attivato tramite il link qui di sotto, anche pagando in 3 rate con PayPal. Da notare che qui di sotto è possibile attivare anche DAZN Plus, l’abbonamento che include la doppia visione anche da due connessioni differenti. In questo caso, il costo del servizio parte da 45,99 euro.

>> Scopri tutte le offerte DAZN <<

